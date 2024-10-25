Чи можна їсти червиві гриби? Розвінчуємо поширений в мережі міф

До грибів як до продукту харчування треба ставитися досить обережно. Через незнання й недбалість, люди часто плутають їстівні гриби з отруйними. Їх збір чреватий чималою небезпекою. А от чи можна їсти червивий гриб?

Чи можна їсти трохи червивий гриб?

Незалежний експерт Єлизавета Федорова стверджує, що відповідь на це питання неоднозначна.

"Якщо гриб їстівний і свіжий, але з трохи "бонусним білком", його можна врятувати. Важливо перевірити гриб: відрізаєте уражені черв’яками частини, і все ніби нічого й не було. Черв’ячки не встигнуть влаштувати вечірку у вашому шлунку. Але якщо гриб виглядає так, наче це головна зала для зібрання всіх черв’яків лісу, просто залиште його в лісі - не ризикуйте", - розказала вона.

"Так, бабуся може казати, що "трохи білка" нікому не зашкодить, але краще бути розумними і вибирати чисті гриби, які не нагадують рештки забутої вечері", - додала експерт.

Українські медики також стверджують, що черви в грибах не є небезпечними для здоров’я людини і не роблять гриб отруйним. Червиві гриби можна вживати в їжу, хоча багатьом може не сподобатися знайти в своїй тарілці маринованого або смаженого черв’яка.

Досвідчені грибники знають, як цього уникнути: існують методи обробки червивих грибів, що дозволяють зберегти врожай і приготувати його для столу. Важливо лише, щоб гриб не був гнилим або трухлявим.

Старі червиві гриби краще не вживати - не через черви, а через вік гриба. В старих грибах накопичується багато шкідливих речовин. Якщо понюхати старий підберезник чи підосичник, навіть не червивий, можна відчути запах аміаку. А ось молоді, щільні, з мінімальними слідами червивості й без ознак розкладання цілком підходять для їжі.

Кому не можна їсти гриби?

Дітям

Маленьким дітям до п’яти років краще не давати гриби. Це не їхній варіант "фан-фуду", бо їхня травна система не готова до такого випробування.

Людям з проблемами шлунка

Якщо після навіть найменшої порції вівсянки ви почуваєтеся так, ніби провели бій з драконом, гриби не для вас. Вони можуть бути важкими для травлення і спровокувати неприємні сюрпризи.

Алергікам

Гриби можуть стати несподіванкою для вашого організму. Якщо не впевнені, чи є у вас алергія на гриби - краще не експериментувати перед важливими зустрічами чи поїздками.

Вагітним та годуючим мамам

Якщо ви годуєте малюка або очікуєте на нього, гриби можуть бути не найкращим вибором. Краще залишити їх для тих часів, коли все буде трохи простіше.

В лісі беріть ті гриби, які знаєте (фото: freepik.com)

Як правильно обробляти гриби?

Експерт Елизавета Федорова дала кілька порад, як правильно обробити гриби:

Ретельна очистка

Спочатку потрібно добре почистити гриби від землі, листя, піску і тих самих черв'яків . Гриби всмоктують усе навколо себе, наче губка, тому не полінуйтеся витратити час на їхню чистку.

Варіння

Гриби варто варити мінімум 20-30 хвилин. Це як правило безпеки. Під високою температурою знищуються всі шкідливі бактерії та токсини. Тож, як би вам не хотілося відразу зробити грибний салат, краще спочатку поварити.

Не беріть підозрілі гриби

Якщо гриб виглядає дивно або пахне, як старий черевик, просто відмовтеся від нього. Ваш шлунок вам подякує.

Сушка – класний спосіб зберегти гриби

Але перед тим як їх сушити, переконайтеся, що вони чисті та без непроханих гостей.

Маринади - це окреме мистецтво

Якщо ви вперше маринуєте гриби, скористайтеся перевіреними рецептами, які допоможуть вам уникнути помилок (та врятують від випадкових "гострих" відчуттів після трапези).