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Чи можна влітку наїстися вітамінів з овочів та фруктів: дієтолог вказала важливий момент

Фото: Чи можна наїстися фруктами та овочами влітку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Літо - це сезон фруктів, ягід та овочів. Чимало українців намагаються наїстися цих продуктів, щоб забезпечити себе вітамінами, як то кажуть, на зиму. Чи має це сенс?

Чи можна дійсно забезпечити себе вітамінами тільки з овочів та фруктів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Сніжани Ворошилової у Instagram.

Що треба знати про овочі та фрукти

Фрукти, ягоди, овочі та зелень містять вітаміни, але не так багато, як вважається. І не повний спектр. Це не тому, що вони "погані" або якісь не такі. Просто різні продукти мають свої особливості і свої переваги.

З ними ми можемо спожити суттєву кількість деяких вітамінів: С, К, В6, В9, а також бета-каротину (1/6 якого за певними умовами перетворюється на вітамін А). А ось інші вітаміни або не містяться зовсім або містяться в дуже "маленьких" кількостях, тому ми їх маємо отримувати з іншої їжі.

"І тому відерце черешні влітку не може замінити повноцінний обід", - сказала дієтолог.

За словами експерта, вкластися в калорії - це не основна задача.

Чому овочами та фруктами не наїстися на зиму?

Наїсти та запасти ці вітаміни на зиму не сильно реалістично:

  • Запасів вітаміну В9 можна створити в печінці на 2-3 місяці.
  • Вітамін С так само на 2-3 місяці, але якщо споживаємо набагато більше ніж 75-90 мг - він виводиться сечею.
  • Вітаміну А можна запасти на 3-5 місяців вперед (ось тільки тут є важливий нюанс: каротиноїди рослинної їжі це ще не вітамін А, для перетворення мають спрацювати певні ферменти, а також має бути цинк, селен, В12, жовчні кислоти, антиоксиданти та інші речовини). 

Тому вважається, що з каротиноїдів ми маємо здобувати 25% вітаміну А, решту 75% потрібно отримувати у вигляді самого вітаміну А з продуктів тваринного походження.

 

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