Чи можна влітку наїстися вітамінів з овочів та фруктів: дієтолог вказала важливий момент

Літо - це сезон фруктів, ягід та овочів. Чимало українців намагаються наїстися цих продуктів, щоб забезпечити себе вітамінами, як то кажуть, на зиму. Чи має це сенс?
Чи можна дійсно забезпечити себе вітамінами тільки з овочів та фруктів, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис дієтолога Сніжани Ворошилової у Instagram.
Фрукти, ягоди, овочі та зелень містять вітаміни, але не так багато, як вважається. І не повний спектр. Це не тому, що вони "погані" або якісь не такі. Просто різні продукти мають свої особливості і свої переваги.
З ними ми можемо спожити суттєву кількість деяких вітамінів: С, К, В6, В9, а також бета-каротину (1/6 якого за певними умовами перетворюється на вітамін А). А ось інші вітаміни або не містяться зовсім або містяться в дуже "маленьких" кількостях, тому ми їх маємо отримувати з іншої їжі.
"І тому відерце черешні влітку не може замінити повноцінний обід", - сказала дієтолог.
За словами експерта, вкластися в калорії - це не основна задача.
Наїсти та запасти ці вітаміни на зиму не сильно реалістично:
Тому вважається, що з каротиноїдів ми маємо здобувати 25% вітаміну А, решту 75% потрібно отримувати у вигляді самого вітаміну А з продуктів тваринного походження.