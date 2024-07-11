Чи можна влітку наїстися вітамінів з овочів та фруктів: дієтолог вказала важливий момент

Що треба знати про овочі та фрукти

Фрукти, ягоди, овочі та зелень містять вітаміни, але не так багато, як вважається. І не повний спектр. Це не тому, що вони "погані" або якісь не такі. Просто різні продукти мають свої особливості і свої переваги.

З ними ми можемо спожити суттєву кількість деяких вітамінів: С, К, В6, В9, а також бета-каротину (1/6 якого за певними умовами перетворюється на вітамін А). А ось інші вітаміни або не містяться зовсім або містяться в дуже "маленьких" кількостях, тому ми їх маємо отримувати з іншої їжі.

"І тому відерце черешні влітку не може замінити повноцінний обід", - сказала дієтолог.

За словами експерта, вкластися в калорії - це не основна задача.

Чому овочами та фруктами не наїстися на зиму?

Наїсти та запасти ці вітаміни на зиму не сильно реалістично:

Запасів вітаміну В9 можна створити в печінці на 2-3 місяці.

Вітамін С так само на 2-3 місяці, але якщо споживаємо набагато більше ніж 75-90 мг - він виводиться сечею.

Вітаміну А можна запасти на 3-5 місяців вперед (ось тільки тут є важливий нюанс: каротиноїди рослинної їжі це ще не вітамін А, для перетворення мають спрацювати певні ферменти, а також має бути цинк, селен, В12, жовчні кислоти, антиоксиданти та інші речовини).

Тому вважається, що з каротиноїдів ми маємо здобувати 25% вітаміну А, решту 75% потрібно отримувати у вигляді самого вітаміну А з продуктів тваринного походження.