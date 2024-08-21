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Чи можна схуднути в сауні? Тренер Мандзяк розказав всю правду

Фото: Чи можна схуднути в сауні (kryshtaleve-dzherelo.com.ua)
Автор: Людмила Жукова

Сауна (фін. Sauna) - це фінська баня, побудована з хвойних порід дерев, процедури в якій приймаються переважно в умовах сухого повітря. Чимало людей відвідують цю процедуру, щоб схуднути.

Чи можна спалити калорії в сауні, відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера Віктора Мандзяка в Facebook.

Чи можна схуднути в сауні

Віктор повідомив, що в сауні не можна схуднути через те, що енерготрати на охолодження тіла настільки низькі, що в контексті впливу на масу тіла, цими енерготратами можна просто знехтувати.

"Єдиний шлях, яким ви можете підвищити енерготрати організму, тобто допомогти тілу спалювати калорії - це фізична активність", - зазначив тренер та нутриціолог.

За словами експерта, ви можете, бігати, танцювати, плавати, ходити, піднімати ваги, головне - рухатися.

"Тільки так ви можете спалити калорії", - уточнив Віктор.

Для довідки

Традиційна фінська сауна - це "суха" баня, що представляє собою приміщення з сухим паром, температура в якому досягає 90-100ºС, а вологість становить всього 5-10%.

Не менш популярними є різновиди сауни з різними температурними режимами і можливістю зміни вологості повітря, які забезпечують додатковий комфорт для відвідувачів.

 

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