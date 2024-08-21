Чи можна схуднути в сауні? Тренер Мандзяк розказав всю правду
Сауна (фін. Sauna) - це фінська баня, побудована з хвойних порід дерев, процедури в якій приймаються переважно в умовах сухого повітря. Чимало людей відвідують цю процедуру, щоб схуднути.
Чи можна спалити калорії в сауні, відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео тренера Віктора Мандзяка в Facebook.
Чи можна схуднути в сауні
Віктор повідомив, що в сауні не можна схуднути через те, що енерготрати на охолодження тіла настільки низькі, що в контексті впливу на масу тіла, цими енерготратами можна просто знехтувати.
"Єдиний шлях, яким ви можете підвищити енерготрати організму, тобто допомогти тілу спалювати калорії - це фізична активність", - зазначив тренер та нутриціолог.
За словами експерта, ви можете, бігати, танцювати, плавати, ходити, піднімати ваги, головне - рухатися.
"Тільки так ви можете спалити калорії", - уточнив Віктор.
Для довідки
Традиційна фінська сауна - це "суха" баня, що представляє собою приміщення з сухим паром, температура в якому досягає 90-100ºС, а вологість становить всього 5-10%.
Не менш популярними є різновиди сауни з різними температурними режимами і можливістю зміни вологості повітря, які забезпечують додатковий комфорт для відвідувачів.
Нагадаємо, до цього тренер Мандзяк пояснив, як правильно розрахувати "нормальну" вагу.
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