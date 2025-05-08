Чи можна схуднути, якщо щодня їсти піцу: ви будете здивовані

Улюбленою стравою багатьох є піца, від якої буває важко відмовитись. Однак виявляється, навіть щоденний шматочок піци може вписуватися в здоровий раціон - головне знати міру та дотримуватись балансу.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про корисні поєднання продуктів, які будуть сприяти втраті ваги.

Чи можна їсти піцу та худнути?

Дієтолог Соломія Наум розповіла, що схуднення залежить від загальної кількості калорій, які ви споживаєте протягом дня, а не від конкретного продукту. Якщо розділити піцу на маленькі шматочки і контролювати загальну калорійність, то теоретично можна залишитися у дефіциті калорій і поступово худнути.

Але важливо пам’ятати, що піца часто містить багато жирів і вуглеводів, тому насичення може бути тимчасовим.

До того ж раціон, що складається лише з піци, не забезпечить організм усіма необхідними вітамінами і мінералами. Для здорового схуднення краще обирати різноманітне і збалансоване харчування, доповнюючи улюблені страви овочами, білками та правильними жирами.

Схуднути можна, якщо споживати навіть піцу, але важливо дотримуватися калорійного дефіциту. Проте для гарного самопочуття і довгострокового результату варто збалансувати своє меню.

Якщо ви активні, організм витрачає більше калорій, і навіть з піцою у раціоні дефіцит створити легше.

Комбінації продуктів, які корисні при схудненні

Авокадо та темно-листова зелень

Салат зі шпинату або капусти кале низькокалорійний і багатий на поживні речовини, але він може викликати бажання їсти ще. Щоб зробити його ситнішим, додайте до нього авокадо. Він буде ситнішим, оскільки містить корисні жири (мононенасичені), які втамовують голод.

Також авокадо допомагає вашому організму засвоювати більше антиоксидантів, що містяться в овочах, які борються з хворобами.

Вівсянка та волоські горіхи

Додавання клітковини до вашого раціону може призвести до втрати ваги. Це тому, що організм не може розщеплювати клітковину, тому вона уповільнює травлення та займає місце у шлунку.

Яйця, чорна квасоля та перець

Почніть свій день з цієї яєчні, багатої на білок. Чорна квасоля та перець роблять цю ранкову страву ще ситнішою завдяки подвійній дозі клітковини.

Стейк та броколі

Яловичина багата на білок і залізо, які організм використовує для створення еритроцитів. Вони доставляють кисень до органів, тому їх дефіцит може позбавити вас енергії.

Броколі - ідеальний гарнір, оскільки вітамін С, що міститься в ній, допомагає організму засвоювати залізо. Пів склянки цього овоча містить 65% усієї необхідної денної норми вітаміну С.

Лосось та батат

Рибу часто називають "їжею для мозку", але вона також корисна для талії. Її омега-3 жири можуть допомогти позбутися жиру в організмі, а лосось є одним з головних джерел.