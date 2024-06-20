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Чи можна схуднути без фізичних вправ: фітнес-тренер Мандзяк надав точну відповідь

Фото: Чи можна схуднути без тренувань (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато людей, які худнуть та створюють дефіцит калорій у харчуванні, хочуть знати, чи можна втратити вагу та отримати привабливе тіло, не тренуючись?

На це питання в ексклюзивному коментарі для РБК-Україна дав відповідь професійний фітнес-тренер Віктор Мандзяк.

Чи можна схуднути без тренувань?

Експерт зазначив, що, по-перше схуднути без фізичних вправ може будь-хто, навіть люди з ненадмірною вагою. Питання стоїть в іншому, чи буде тіло виглядати бездоганно без фізичних навантажень.

"Фізкультура, зокрема, силові вправи дозволяють зберегти м'язи при схудненні. А це відповідно - естетика", - зауважив Віктор.

За словами тренера, схуднення без вправ можливе, але краще з ними, якщо ви робите акцент саме на якості тіла, тобто тому, як воно виглядає.

Для довідки

Для успішного схуднення дієта відіграє ключову роль. Основна мета - створити дефіцит калорій, щоб організм почав використовувати збережені жири як джерело енергії.

Для досягнення цієї мети важливо правильно підібрати продукти, зменшити кількість споживаних калорій і збільшити вживання білків, овочів і фруктів. Також потрібно обмежити вживання вуглеводів і жирів, зокрема шкідливих жирів.

Пам’ятайте, що кожна людина унікальна, тому варто консультуватися з фахівцями і підбирати індивідуальний план. Будьте постійними, мотивованими і переборюйте перешкоди на шляху та ви досягнете результатів!

Нагадаємо, що тренер Мандзяк розказав, чи допоможе схуднути інтервальне голодування.

До цього тренер розказав, як схуднути раз і назавжди.

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