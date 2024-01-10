Чи можна приймати противірусні препарати для профілактики ГРЗ: відповідь вас здивує

Медики постійно застерігають українців від самолікування, втім досі багато хто самовільно призначає собі препарати. Одними із найпоширеніших випадків є прийом противірусних для профілактики гострих респіраторних захворювань.
Про те, чи допомагають ці засоби запобігти ГРЗ, в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов.
"Якщо говорити про сучасні препарати, то є противірусні препарати прямої дії (ті, що діють безпосередньо на вірус-збудник) тільки проти грипу і COVID-19. Проти інших респіраторних інфекцій противірусних препаратів прямої дії немає", - каже професор.
Він наголошує, що є препарати опосередкованої дії, які сприяють тому, щоб організм боровся з вірусом.
"Наприклад, це препарати, які підвищують синтез інтерферону, секреторних імуноглобулінів А. Ці препарати часто помилково називають противірусними, але вони лише активують імунну систему у разі ураження збудником захворювання. І для профілактики їх застосовувати не слід - вони призначені тільки для лікування", - пояснює Крамарьов.
Лікар радить потурбуватися про вітамінізоване харчування та, за можливості, треба уникати великих скупчень людей у холодний період року.
Також Крамарьов наголошує, що для профілактики рекурентних респіраторних інфекцій важливим заходом є вакцинація. Тому радить дотримуватися Національного календаря профілактичних щеплень.
"Інший напрям профілактики - застосування бактеріальних лізатів, які ще називають оральними вакцинами. Ці препарати містять антигени збудників, які викликають респіраторні захворювання. У відповідь на антигени в організмі виробляються антитіла, і так формується захист. Проте на відміну від традиційних вакцин, цей захист нетривалий", - каже лікар.
Бактеріальні лізати рекомендують застосовувати двічі на рік - восени і навесні, коли найбільше захворювань на респіраторні інфекції.
"Є й практика застосування респіраторних пробіотиків. До їх складу входить мікрофлора, яка міститься в ротовій порожнині і верхніх дихальних шляхах здорових людей. Ці бактерії сприяють тому, що патогенна дія збудників, які спричиняють респіраторній інфекції, не реалізується", - зазначає Крамарьов.
Дітям рекомендують приймати вітамін C, а також D, якщо його дефіцит підтверджений лабораторними аналізами.
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