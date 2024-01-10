UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можна приймати противірусні препарати для профілактики ГРЗ: відповідь вас здивує

Чи можна приймати противірусні для профілактики (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко, Ірина Сандул

Медики постійно застерігають українців від самолікування, втім досі багато хто самовільно призначає собі препарати. Одними із найпоширеніших випадків є прийом противірусних для профілактики гострих респіраторних захворювань.

Про те, чи допомагають ці засоби запобігти ГРЗ, в інтерв’ю РБК-Україна розповів доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб Національного медичного університету України ім. О.О. Богомольця, Заслужений лікар України Сергій Крамарьов.

Чи можна приймати противірусні для профілактики

"Якщо говорити про сучасні препарати, то є противірусні препарати прямої дії (ті, що діють безпосередньо на вірус-збудник) тільки проти грипу і COVID-19. Проти інших респіраторних інфекцій противірусних препаратів прямої дії немає", - каже професор.

Він наголошує, що є препарати опосередкованої дії, які сприяють тому, щоб організм боровся з вірусом.

"Наприклад, це препарати, які підвищують синтез інтерферону, секреторних імуноглобулінів А. Ці препарати часто помилково називають противірусними, але вони лише активують імунну систему у разі ураження збудником захворювання. І для профілактики їх застосовувати не слід - вони призначені тільки для лікування", - пояснює Крамарьов.

Що зробити, щоб менше хворіти

Лікар радить потурбуватися про вітамінізоване харчування та, за можливості, треба уникати великих скупчень людей у холодний період року.

Також Крамарьов наголошує, що для профілактики рекурентних респіраторних інфекцій важливим заходом є вакцинація. Тому радить дотримуватися Національного календаря профілактичних щеплень.

"Інший напрям профілактики - застосування бактеріальних лізатів, які ще називають оральними вакцинами. Ці препарати містять антигени збудників, які викликають респіраторні захворювання. У відповідь на антигени в організмі виробляються антитіла, і так формується захист. Проте на відміну від традиційних вакцин, цей захист нетривалий", - каже лікар.

Бактеріальні лізати рекомендують застосовувати двічі на рік - восени і навесні, коли найбільше захворювань на респіраторні інфекції.

"Є й практика застосування респіраторних пробіотиків. До їх складу входить мікрофлора, яка міститься в ротовій порожнині і верхніх дихальних шляхах здорових людей. Ці бактерії сприяють тому, що патогенна дія збудників, які спричиняють респіраторній інфекції, не реалізується", - зазначає Крамарьов.

Дітям рекомендують приймати вітамін C, а також D, якщо його дефіцит підтверджений лабораторними аналізами.

 

Раніше ми писали про те, чи можна вилікувати ГРВІ тільки чаєм.

Читайте також про те, що лікар розвіяв основний міф про ГРВІ.

Читайте РБК-Україна в Google News
здоровяОРВИПоради лікаря