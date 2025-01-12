Чи можна поєднувати м'ясо з "молочкою": нутриціолог розвіяла 3 популярні міфи

Існує думка, що деякі продукти категорично не можна їсти разом. Навколо "несумісності продуктів" виникло багато міфів, які можуть завдавати шкоди, тому у них не варто вірити.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.
Помилково вважати, що вуглеводи і білки не можна їсти разом, бо вони перешкоджають травленню.
Насправді організм людини має різні ферменти, які одночасно перетравлюють білки та вуглеводи.
Головне дотримуватись балансу у порціях.
За словами нутриціолога Оксани Костюк, немає наукових доказів того, що білки і вуглеводи не можуть перетравлюватися разом.
Прикладі білків і вуглеводів, які можна їсти разом:
Те, що фрукти не можна їсти одразу після основної страви, бо вони викликають бродіння у шлунку - це міф.
Немає жодних доказів, що фрукти "бродять". Вони перетравлюються разом з іншими продуктами. Просто не переїдайте і ви відчуєте лише користь і задоволення.
Наприклад:
Фрукти, як і інші продукти, перетравлюються в залежності від їхнього складу. Вони швидше засвоюються завдяки вмісту клітковини та природних цукрів, тому їх можна їсти і після основної страви.
Багато хто вважає, що продукти несумісні через різні типи білків. Однак, організм перетравлює молоко і м’ясо без проблем. Усе залежить від вашої індивідуальної переносимості.
Сюди відноситься таке поєднання продуктів:
Молоко і мʼясо можуть чудово поєднуватися в одній страві, адже вони містять різні групи амінокислот і не створюють жодних проблем для травлення.
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