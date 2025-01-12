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Чи можна поєднувати м'ясо з "молочкою": нутриціолог розвіяла 3 популярні міфи

Неділя 12 січня 2025 16:42
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Чи можна поєднувати м'ясо з "молочкою": нутриціолог розвіяла 3 популярні міфи Нутриціолог назвала міфи про несумісність продуктів (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Існує думка, що деякі продукти категорично не можна їсти разом. Навколо "несумісності продуктів" виникло багато міфів, які можуть завдавати шкоди, тому у них не варто вірити.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку нутриціолога Олени Костюк.

Білки і вуглеводи несумісні

Помилково вважати, що вуглеводи і білки не можна їсти разом, бо вони перешкоджають травленню.

Насправді організм людини має різні ферменти, які одночасно перетравлюють білки та вуглеводи.

Головне дотримуватись балансу у порціях.

За словами нутриціолога Оксани Костюк, немає наукових доказів того, що білки і вуглеводи не можуть перетравлюватися разом.

Прикладі білків і вуглеводів, які можна їсти разом:

  • салат із куркою та картоплею
  • тост із яйцем і зеленню

Фрукти після їжі - табу

Те, що фрукти не можна їсти одразу після основної страви, бо вони викликають бродіння у шлунку - це міф.

Немає жодних доказів, що фрукти "бродять". Вони перетравлюються разом з іншими продуктами. Просто не переїдайте і ви відчуєте лише користь і задоволення.

Наприклад:

  • яблуко або апельсин після обіду - чудове джерело вітамінів.
  • бутерброд із сиром та грушею - ідеальний легкий десерт

Фрукти, як і інші продукти, перетравлюються в залежності від їхнього складу. Вони швидше засвоюються завдяки вмісту клітковини та природних цукрів, тому їх можна їсти і після основної страви.

Молоко і м’ясо - небезпечний тандем

Багато хто вважає, що продукти несумісні через різні типи білків. Однак, організм перетравлює молоко і м’ясо без проблем. Усе залежить від вашої індивідуальної переносимості.

Сюди відноситься таке поєднання продуктів:

  • курка у вершковому соусі
  • гарбузовий суп на кокосовому молоці з креветками

Молоко і мʼясо можуть чудово поєднуватися в одній страві, адже вони містять різні групи амінокислот і не створюють жодних проблем для травлення.

Раніше ми повідомляли про дієту, яка відновить організм та зменшить вагу тіла.

Також ми писали про 9 продуктів, які корисно їсти на обід.

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