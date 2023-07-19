Чи можна підчепити інфекцію через сидіння унітазу: тепер розставлені крапки над "і"

Що потрібно знати про ці інфекції

Якщо інфекція зосереджена у сечовому міхурі, вона може бути надзвичайно болісною. Але якщо інфекція поширюється на нирки, це може призвести до проблем зі здоров'ям.

Інфекції сечовивідних шляхів є надзвичайно поширеними. ІСШ є надзвичайно поширеною формою інфекції, яка вражає сечовидільну систему, починаючи від нирок, сечоводів, сечового міхура та уретри.

"При аналізі ІСШ було помічено, що жінки більш схильні до зараження в порівнянні з чоловіками, тому що у жінок уретра, що з'єднує сечовий міхур, з якого сеча виходить з організму, коротше. Через більш коротку уретру вона полегшує попадання мікробів у сечовий міхур, що робить жінок схильнішими до зараження інфекціями сечовивідних шляхів", - повідомила гінеколог Аша Хіремат.

Чи можна заразитися інфекцією через сидіння унітаза

За словами доктора Гандалі Деорухкар, консультанта з акушерства та гінекології в лікарні Індії, іноді після використання брудних туалетів можна заразитися такими інфекціями, як ІСШ або запалення органів малого тазу.

"Деякі з симптомів вагініту або "туалетних інфекцій" включають висипання, пухирі або шишки, свербіж, печіння, почервоніння, набряк і сухість піхви або вульви. Це також може проявлятися дискомфортом під час сечовипускання, болем під час сексу, кров'янистими виділеннями та виділеннями запахом із піхви", - повідомила медик.

Але ІСШ досить важко заразитися, посидівши на сидінні унітаза, але якщо ви користуєтеся біде у громадському місці - ризик зростає.

"Ви можете заразитися інфекцією в громадському туалеті, використовуючи душ з біде, який часто не чистять, а потім торкаючись своїх інтимних місць. Крім того, джерело води, що використовується в душі-біді, часто невідоме, що може призвести до зараження", - уточнила лікар.

Хоча багато сидінь унітаза брудні, заразитися ІСШ сидячи на сидінні, неможливо. З точки зору гігієни ви можете протерти його або використовувати спрей, але це не обов'язково для запобігання інфекції, додала вона.