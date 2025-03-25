Чи можна самостійно обирати противірусні препарати? Лікар назвала всі ризики

Чи можна вибирати противірусні ліки самостійно

За словами лікаря, не варто призначати собі самостійно ліки. Все тому, що вони є різні.

Найпоширеніший і найактуальніший - це "Озельтамівір". Він вивчений також і для дітей раннього віку. Але призначати його повинен тільки лікар, адже можуть бути певні протипоказання до тих чи інших препаратів.

"Є специфічні противірусні препарати, які вивчені з позиції доказової медицини й гарно досліджені, і ми розуміємо, що вони працюють проти якогось конкретного вірусу", - пояснила Алла Волоха.

Часто під загальним поняттям "противірусні препарати", дехто уявляє собі загальні дії препаратів, які можуть стимулювати імунну систему чи інтерферони.

"Я особисто такі препарати не використовую в клінічній практиці та препарати, які не вивчені з позиції доказової медицини", - додала медик.

Ризики самолікування

Часто можуть виникати анафілактичні чи алергічні реакції на препарати. Якщо в людини тяжкий стан, то можуть виникнути серйозні ускладнення з боку цієї хвороби.

Якщо немає тяжкого захворювання і людина може сама контролювати свій стан на симптоматичних засобах, то можливо їй і допоможуть ліки, які вона обрала.

Однак, якщо ви не впевнені ліках і стан погіршується, то не варто займатися самолікуванням, а звернутись до кваліфікованого лікаря, щоб не виникло ускладнення.

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