Чи можна самостійно обирати противірусні препарати? Лікар назвала всі ризики

Багато людей при перших симптомах застуди чи грипу намагаються самостійно обрати противірусні препарати, не звертаючись до лікаря. Але чи дійсно це безпечно та ефективно та які ризики несе самолікування?

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла лікар-імунолог, дитячий інфекціоніст, доктор медичних наук університету імені П. Л. Шупика Алла Волоха.

Чи можна вибирати противірусні ліки самостійно

За словами лікаря, не варто призначати собі самостійно ліки. Все тому, що вони є різні.

Найпоширеніший і найактуальніший - це "Озельтамівір". Він вивчений також і для дітей раннього віку. Але призначати його повинен тільки лікар, адже можуть бути певні протипоказання до тих чи інших препаратів.

"Є специфічні противірусні препарати, які вивчені з позиції доказової медицини й гарно досліджені, і ми розуміємо, що вони працюють проти якогось конкретного вірусу", - пояснила Алла Волоха.

Часто під загальним поняттям "противірусні препарати", дехто уявляє собі загальні дії препаратів, які можуть стимулювати імунну систему чи інтерферони.

"Я особисто такі препарати не використовую в клінічній практиці та препарати, які не вивчені з позиції доказової медицини", - додала медик.

Ризики самолікування

Часто можуть виникати анафілактичні чи алергічні реакції на препарати. Якщо в людини тяжкий стан, то можуть виникнути серйозні ускладнення з боку цієї хвороби.

Якщо немає тяжкого захворювання і людина може сама контролювати свій стан на симптоматичних засобах, то можливо їй і допоможуть ліки, які вона обрала.

Однак, якщо ви не впевнені ліках і стан погіршується, то не варто займатися самолікуванням, а звернутись до кваліфікованого лікаря, щоб не виникло ускладнення.

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