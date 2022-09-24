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Чи можна "настойками проти раку" вилікувати онкологію: лікар дала остаточну відповідь

Лікар розповіла про народні засоби лікування онкології (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто люди з діагнозом онкологія в паніці починають звертатися до народних цілителів та так званої народної медицини. Це в корені неправильно і в такий спосіб ви втратите дорогоцінний час.

Лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому "настоянки проти раку" не працюють зовсім.

"Коли людині ставлять діагноз – "рак", до 30% звертаються до нетрадиційних методів лікування. І витрачають дорогоцінний час та кошти на вітер", - написала медик.

Вікторія підкреслила, що будь-яка злоякісна пухлина не лікується "травками, муравками, примочками та припарками"

Основні міфи про настоянки "проти раку"

  • Фітозбори не можуть зупинити прогресування пухлини!
  • Є затверджені протоколи лікування того чи іншого виду раку, і там немає жодного чистотілу чи барбарису.
  • Не вірте у заяви, що колись рак лікували народними методами. Зараз все по-іншому. Світ змінюється, лікарі вдосконалюються, методи дослідження та лікування стають сучасними.
  • В основному всі шарлатанські настоянки на основі спирту. Від них можна заробити ще й цироз печінки. Спирт негативно впливає на слизову оболонку органів шлунково-кишкового тракту, можливі ерозії, виразки та кровотечі.
  • Від передозування спеціальних настоянок можна померти. Особливо це стосується мухоморів та чистотілу.

Головні правила

При виявленні пухлини чи симптомів онкології – негайно звертайтеся до лікаря, а не до народних знахарів!

Також не забувайте про обстеження організму, яке потрібно проходити щороку.

Читайте також, що онкохворі в Україні можуть безкоштовно отримувати медичні послуги.

Також ми повідомляли, що лікарі спростували найпопулярніші міфи про рак.

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