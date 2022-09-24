Чи можна "настойками проти раку" вилікувати онкологію: лікар дала остаточну відповідь

Дуже часто люди з діагнозом онкологія в паніці починають звертатися до народних цілителів та так званої народної медицини. Це в корені неправильно і в такий спосіб ви втратите дорогоцінний час.
Лікар зі Львова Вікторія П'єць на своїй сторінці в Instagram розповіла, чому "настоянки проти раку" не працюють зовсім.
"Коли людині ставлять діагноз – "рак", до 30% звертаються до нетрадиційних методів лікування. І витрачають дорогоцінний час та кошти на вітер", - написала медик.
Вікторія підкреслила, що будь-яка злоякісна пухлина не лікується "травками, муравками, примочками та припарками"
При виявленні пухлини чи симптомів онкології – негайно звертайтеся до лікаря, а не до народних знахарів!
Також не забувайте про обстеження організму, яке потрібно проходити щороку.
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