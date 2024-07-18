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Тренер розповів, чи можна схуднути при важкій роботі та нічних змінах

Як недосипання призводить до набору ваги (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сон і схуднення тісно взаємопов'язані між собою. Правильно худнути при нічних змінах на роботі не зовсім вийде. До того ж це може нашкодити організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Що варто знати

За словами експерта, правильно худнути при нічних змінах на роботі не вийде з тієї причини, що вже на старті в мету закладена помилка - це нічні зміни та недосипання.

"Я можу вас зрозуміти, що ваша робота вам подобається і у вас виходу немає, може це бути найпотрібніша робота у світі. Однак, організму байдуже, через яку причину людина не доїдає та не досипає", - розповів він.

Так організм отримує безповоротну шкоду, доспати вдень не можна.

Нестача сну - збільшення ваги

Спеціальні пептидні гормони, грелін і лептин, грають ключову роль у формуванні апетиту. Грелін викликає почуття голоду, а лептин провокує відчуття ситості.

Організм природним чином збільшує або зменшує рівень цих регуляторів апетиту протягом дня, сигналізуючи про потребу до споживання нової порції калорій.

Нестача сну може вплинути на вироблення цих гормонів. Також зменшення часу відпочинку впливає на харчові вподобання. Якщо спати менш як 7 годин на добу, то ви будете частіше за інших вживати висококалорійні продукти й вуглеводи.

Відсутність здорового, якісного сну протягом 7-8 годин через безсоння у більшості випадків призводить до порушення регуляції метаболізму. Крім того, поганий сон підвищує резистентність до інсуліну, а в додаткові години неспання у людини може підвищитися апетит, результатом чого стануть пізні перекуси.

Таким чином, під час сну сповільнюється метаболізм, а через недосипання відбуваються його порушення.

Брак сну призводить до негативних наслідків: людина відчуває млявість, їй хочеться спати й вона частіше, ніж зазвичай, позіхає. У такому стані займатися будь-якими фізичними вправами стає небезпечно.

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