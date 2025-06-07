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Чи можна дитині мити голову дорослим шампунем: чимало хто про це не знає

Фото: Яким шампунем краще мити голову дитині (freepik)
Автор: Людмила Жукова

Багато батьків замислюються, чи справді обов’язково купувати окремий дитячий шампунь, якщо під рукою є звичайний "дорослий"? Особливо це питання стає актуальним, коли дитячий засіб закінчується, а на заміну нічого немає.

РБК-Україна (проект Styler) прояснює це питання дитячої гігієни.

Чому дитячий шампунь не маркетинговий трюк?

Педіатри й дерматологи наголошують, що для дітей використання дорослого шампуню може бути шкідливим. Шкіра голови та волосся дитини значно чутливіші, ніж у дорослого. У немовлят і дошкільнят вона тонка, має інший рівень pH і менш розвинену бар’єрну функцію.

Дорослі шампуні часто містять сульфати, парабени, ароматизатори та інші компоненти, які можуть викликати подразнення, алергію або навіть дерматит.

У складі дитячих шампунів зазвичай немає агресивних миючих компонентів, і вони мають так звану "безслізну" формулу, тобто не подразнюють очі. Це особливо важливо для малюків, яким важко пояснити, що потрібно заплющити очі під час миття голови.

З якого віку можна використовувати дитині дорослий шампунь?

Деякі дерматологи припускають поступовий перехід на універсальні або м’які шампуні з 10-12 років, але лише за відсутності алергії та проблем зі шкірою голови. Навіть підліткам радять використовувати засоби з мінімальним вмістом хімічних добавок.

Що буде, якщо мити дитині голову дорослим шампунем?

  • Сухість шкіри голови

  • Почервоніння, свербіж

  • Висипання або лущення

  • Подразнення очей

  • Порушення захисного бар’єра шкіри

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В матеріалі використані такі джерела - WebMD, Mayo Clinic, Healthline, Cleveland Clinic, BabyCenter.

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