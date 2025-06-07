Чи можна дитині мити голову дорослим шампунем: чимало хто про це не знає

Багато батьків замислюються, чи справді обов’язково купувати окремий дитячий шампунь, якщо під рукою є звичайний "дорослий"? Особливо це питання стає актуальним, коли дитячий засіб закінчується, а на заміну нічого немає.
РБК-Україна (проект Styler) прояснює це питання дитячої гігієни.
Педіатри й дерматологи наголошують, що для дітей використання дорослого шампуню може бути шкідливим. Шкіра голови та волосся дитини значно чутливіші, ніж у дорослого. У немовлят і дошкільнят вона тонка, має інший рівень pH і менш розвинену бар’єрну функцію.
Дорослі шампуні часто містять сульфати, парабени, ароматизатори та інші компоненти, які можуть викликати подразнення, алергію або навіть дерматит.
У складі дитячих шампунів зазвичай немає агресивних миючих компонентів, і вони мають так звану "безслізну" формулу, тобто не подразнюють очі. Це особливо важливо для малюків, яким важко пояснити, що потрібно заплющити очі під час миття голови.
Деякі дерматологи припускають поступовий перехід на універсальні або м’які шампуні з 10-12 років, але лише за відсутності алергії та проблем зі шкірою голови. Навіть підліткам радять використовувати засоби з мінімальним вмістом хімічних добавок.
Сухість шкіри голови
Почервоніння, свербіж
Висипання або лущення
Подразнення очей
Порушення захисного бар’єра шкіри
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В матеріалі використані такі джерела - WebMD, Mayo Clinic, Healthline, Cleveland Clinic, BabyCenter.