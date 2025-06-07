Чи можна дитині мити голову дорослим шампунем: чимало хто про це не знає

Чому дитячий шампунь не маркетинговий трюк?

Педіатри й дерматологи наголошують, що для дітей використання дорослого шампуню може бути шкідливим. Шкіра голови та волосся дитини значно чутливіші, ніж у дорослого. У немовлят і дошкільнят вона тонка, має інший рівень pH і менш розвинену бар’єрну функцію.

Дорослі шампуні часто містять сульфати, парабени, ароматизатори та інші компоненти, які можуть викликати подразнення, алергію або навіть дерматит.

У складі дитячих шампунів зазвичай немає агресивних миючих компонентів, і вони мають так звану "безслізну" формулу, тобто не подразнюють очі. Це особливо важливо для малюків, яким важко пояснити, що потрібно заплющити очі під час миття голови.

З якого віку можна використовувати дитині дорослий шампунь?

Деякі дерматологи припускають поступовий перехід на універсальні або м’які шампуні з 10-12 років, але лише за відсутності алергії та проблем зі шкірою голови. Навіть підліткам радять використовувати засоби з мінімальним вмістом хімічних добавок.

Що буде, якщо мити дитині голову дорослим шампунем?