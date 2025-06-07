Чи можна дитині мити голову дорослим шампунем: чимало хто про це не знає
Багато батьків замислюються, чи справді обов’язково купувати окремий дитячий шампунь, якщо під рукою є звичайний "дорослий"? Особливо це питання стає актуальним, коли дитячий засіб закінчується, а на заміну нічого немає.
РБК-Україна (проект Styler) прояснює це питання дитячої гігієни.
Чому дитячий шампунь не маркетинговий трюк?
Педіатри й дерматологи наголошують, що для дітей використання дорослого шампуню може бути шкідливим. Шкіра голови та волосся дитини значно чутливіші, ніж у дорослого. У немовлят і дошкільнят вона тонка, має інший рівень pH і менш розвинену бар’єрну функцію.
Дорослі шампуні часто містять сульфати, парабени, ароматизатори та інші компоненти, які можуть викликати подразнення, алергію або навіть дерматит.
У складі дитячих шампунів зазвичай немає агресивних миючих компонентів, і вони мають так звану "безслізну" формулу, тобто не подразнюють очі. Це особливо важливо для малюків, яким важко пояснити, що потрібно заплющити очі під час миття голови.
З якого віку можна використовувати дитині дорослий шампунь?
Деякі дерматологи припускають поступовий перехід на універсальні або м’які шампуні з 10-12 років, але лише за відсутності алергії та проблем зі шкірою голови. Навіть підліткам радять використовувати засоби з мінімальним вмістом хімічних добавок.
Що буде, якщо мити дитині голову дорослим шампунем?
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Сухість шкіри голови
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Почервоніння, свербіж
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Висипання або лущення
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Подразнення очей
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Порушення захисного бар’єра шкіри
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В матеріалі використані такі джерела - WebMD, Mayo Clinic, Healthline, Cleveland Clinic, BabyCenter.
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