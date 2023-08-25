Ось що станеться, якщо не лікувати ангіну. Інфекціоніст шокував наслідками

Чи можна ангіну лікувати антибіотиками

"Є думка, що ангіну можна вилікувати без антибіотиків. Можна було б погодитись, знаючи, що зазвичай не кожен розрізнить справжню ангіну від банального тонзиліту. Адже червоне горло на тлі різноманітних ГРВІ, ентеровірусів - це не ангіна. І тут дійсно, антибіотики - то повна дурість. Вірусне горло не лікується антибіотиками", - пояснює лікар.

Але він наголошує, що бактеріальна (стрептококова) ангіна - гнійні нашарування на мигдаликах - серйозна хвороба. Вона дуже заразна й потребує правильного лікування.

"Місцеві спреї чи полоскання не вирішують проблеми. Адже можливі ускладнення від серії нелікованих ангін - ревматологічні хвороби, порушення роботи серце, проблеми з суглобами. Проходять роки, а потім маємо наслідки. Недоліковані рецидивуючі стрептококові ангіни - ризик розвитку аутоімунних захворювань", - застерігає Дубровський.

Він наголошує, що приймати чи не приймати антибіотики має вирішувати виключно лікар.

"Але відповідь на питання - так, справжня ангіна лікується антибіотиками", - каже інфекціоніст.

Як розпізнати ангіну

Діагностувати ангіну має лікар, але людина може самостійно її запідозрити.

Класичними ознаками ангіни є: