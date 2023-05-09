Чи може вода тамувати голод під час дієти: розвіяно відомий міф

Чи справді вода може заблокувати голод

На стінках шлунка є механорецептори. Коли він заповнюється їжею, рецептори активуються, сигналізуючи мозок про ситість. Вода не містить жодних калорій. Таким чином мозок не отримає сигнал про ситість без калорій у шлунку.

На відчуття ситості впливає не тільки розтягнення стінок шлунка, а й купа хімічних речовин. І впливати на них може лише їжа. Варто також додати, що вода затримується в шлунку лише 20 хвилин, після чого виходить природним шляхом.

Що зробити, аби не відчувати сильного голоду

Якщо ваше почуття голоду викликане змінами в харчуванні під час схуднення, тоді експерт радить додати більше рухової активності.

"В активних людей голод і апетит відносно енерговтрат краще регулюється. На хлопський розум, рухова активність робить мозок більш точним в розрахунку необхідних тілу калорій", - пише він.

Вода не допоможе втамувати сильний голод (фото: Freepik)

Крім того, якщо харчування грамотно сплановане, голод діймати не повинен. Наповніть свій раціон продуктами з високим індексом ситості та урізноманітнюй кожну тарілку.

Як правильно пити воду

Фахівець зазначає, що зовсім не потрібно випивати славнозвісні два літри води за добу. Щоденна норма рідини індивідуальна для кожного. Вона залежить від способу життя, який ви ведете, рівня фізичної активності та інших особливостей.

Найкращим варіантом стане пити воду тоді, коли ви будете цього хотіти. Адже одна з головних ролей води в організму - це уникнення зневоднення та тамування спраги. Проте водночас потрібно вміти розрізняти голод і спрагу.