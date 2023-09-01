Чи може сімейний лікар цілодобово виписувати довідки про смерть: детальне пояснення

В Україні розвіяли міф про лікарське свідоцтво про смерть. Зокрема, про те, що сімейний лікар зобов'язаний бути готовим видати цей документ 24/7.

Про це повідомили на сторінці Національної служби здоров'я України у Telegram .

Що важливо знати

Фахівці кажуть, що через необхідність отримати документ терміново багато хто вважає, що можна зателефонувати сімейному лікарю з питанням якнайшвидше отримати лікарське свідоцтво про смерть у будь-який час доби. Однак, це не так.

Насправді ж сімейний лікар не надає медичні послуги цілодобово і вночі має законне право відпочивати та не відповідати на телефонні дзвінки.

"Якщо сімейний лікар мешкає в селі, не варто стукати у двері чи вікно вночі також. Дочекайтесь хоча б восьмої ранку та зв’язуйтесь із лікарем у робочі години", - йдеться у повідомленні.

До того ж сімейний лікар вночі не повинен виїжджати на факт реєстрації смерті. Також виїзд проводиться лише за умови відсутності загроз життю та здоров’ю медичного працівника.

Додамо, що у разі втрати лікарського свідоцтва про смерть видається нове свідоцтво з поміткою "дублікат" на підставі заяви особи, яка отримала оригінал. Дублікат заповнюється у двох примірниках, номери яких повинні бути ідентичними. Перший видається родичам померлого або особі, другий примірник разом із заявою про його отримання залишаються в закладі охорони здоров'я.

Хто видає довідку про смерть

Лікарське свідоцтво про смерть видається лікарем, що лікував померлого, на підставі спостережень за хворим і записів у медичній документації, які відображали стан хворого до його смерті, або патологоанатомом на підставі результатів розтину.

Важливо, що свідоцтво засвідчується круглою печаткою закладу тільки після того, як воно було перевірено відповідальним лікарем.

Категорично забороняється, щоб лікар видавав довідку про смерть заочно, без особистого встановлення факту смерті. У виняткових випадках свідоцтво може бути видано лікарем, який встановив смерть тільки на підставі огляду трупа та даних про наявність у померлого хвороб, які могли призвести до настання смерті.