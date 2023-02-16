Чи може кішка відчувати хворобу або наближення смерті свого господаря: знайдено відповідь

Кішки можуть відчувати настрій людини, а також її самопочуття та навіть її можливу смерть. Ще ці домашні тварини можуть відчути наближення небезпеки та зроблять усе можливе, щоб урятувати людей. Наприклад, від виверження вулкана чи землетрусу.

Чи можуть коти відчувати хворобу та наближення смерті – читайте у матеріалі нижче.

Як коти відчувають емоції

Коли тварина живе з людиною не один рік, то уважно встигає вивчити міміку свого господаря, його поведінку та емоції. Тому вони чітко розуміють, що усмішка – це щось хороше, сльози – щось погане.

І насправді коти хвилюються, як емоції та настрій людини відіб'ються на його власній, котячій долі. Тому вони намагаються втішити свого господаря, щоб знати напевно – щаслива людина не забуде погодувати свого кота.

А як вони відчувають хворобу та смерть?

У цій ситуації є наукова відповідь. Річ у тому, що у хворої чи вмираючої людини є свій запах - і коти його відчувають. Нюх у цих тварин розвинений у рази краще, ніж у людини, тому вони здатні розпізнавати речовини, що виділяються організмом тяжкохворої людини.

В історії є розповіді про котів, які починали поводитися неспокійно або навіть впадали в депресію, коли їхні господарі важко занедужали. І іноді така поведінка проявлялася задовго до того, як господарі отримували погані медичні результати.

А буває так, що неадекватна поведінка кота змушує людину перевірити стан здоров'я. І саме таке раннє звернення до лікарів допомогло врятувати життя.

Ну й окрім запаху, коти помічаю зміну поведінки свого господаря. І вони хвилюються за те, чи зможе господар забезпечити свого вихованця всім необхідним. Тому вони не відходять від ліжка хворого господаря і навіть намагаються допомогти йому одужати швидше.