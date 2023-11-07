Чи може гепатит Е бути смертельним та як зменшити ризик захворювання

Існує ще один не менш небезпечний тип гепатиту, про який варто знати. А саме - гепатит E. Важливо знати, як інфекція вражає людей та як можна вберегтися.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "Бережи себе".
За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), гепатит E (HEV) - це запалення печінки, яке спричиняється однойменним вірусом. Щороку у світі фіксують 20 мільйонів випадків інфекції HEV. З них 3,3 мільйона випадків є симптоматичними.
У 2015 році було зафіксовано 44 000 смертей від вірусу гепатиту E. Для вагітних жінок показник смертності від хвороби становить понад 25%.
Один з основних шляхів зараження - забруднена вода. Гепатит E може передаватися й через м’ясо заражених тварин та м’ясопродукти, що не пройшли достатню термічну обробку.
Також збудник може поширюватись через переливання заражених продуктів крові, від вагітної матері до дитини.
Відомо, що найбільш поширена інфекція у Східній та Південній Азії. В Україні епізоди гепатиту E були зареєстровані в Миколаївській області.
Вакцина від гепатиту E доступна лише в Китаї, де її розробили та зареєстрували. Щеплення рекомендовано людям віком 16-65 років, які мають високий ризик зараження цим видом гепатиту через особливості умов роботи або через стиль життя.
За даними Центру громадського здоров’я України, основні симптоми такі:
Важливо споживати лише чисту воду. Якщо чистої води немає в наявності, то воду варто кип’ятити, хлорувати або купувати перевірену воду в пляшках.
Це особливо важливо, якщо ви подорожуєте країнами, де гепатит E більш поширений. Передусім це країни Південно-Східної Азії, Центральної Африки та Мексика.
Також уникайте споживання погано просмаженого м’яса. Також завжди ретельно мийте руки перед їжею, після відвідування вбиральні та місць скупчення людей.
Специфічної терапії проти цієї хвороби немає. У випадках важкого перебігу може знадобитись госпіталізація. Переважно, хвороба минає самостійно, організму лише допомагають.
У період хвороби важливі:
У важких випадках гострий гепатит E може набувати злоякісного перебігу. Як наслідок - у хворих розвивається гостра печінкова недостатність із ризиком смерті. Така форма інфекції частіше спостерігається в жінок під час вагітності.
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