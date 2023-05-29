Чи корисний апельсиновий сік: дієтолог розставила всі крапки над "і"

Незалежно від того, чи починаєте ви зазвичай свій ранок з відкриття упаковки апельсинового соку або робите фреш у вихідні, апельсиновий сік є частиною сніданку багатьох людей.
Але чи корисний апельсиновий сік, як це пропагують експерти, розповіла дієтолог Лорен Манакер - автор книги "Кулінарна книга вперше вагітної жінки".
Сік з апельсина містить інші ключові поживні речовини, у тому числі фолієву кислоту та калій. Крім того, у ньому є унікальна рослинна сполука під назвою гесперидин, яка може допомогти підтримувати нормальний кров'яний тиск та інші позитивні результати для здоров'я серця.
За даними Міністерства сільського господарства США, коли ви випиваєте 1 склянку стандартного 100% апельсинового соку без м'якоті, ви насичуєте свій організм:
Хоча апельсиновий сік в основному складається з багатьох поживних речовин, не всі напої створюються однаково, особливо якщо врахувати різноманітність брендів соків масового виробництва, які зараз представлені в магазинах.
"100% апельсиновий сік може бути частиною збалансованої та здорової дієти", - запевняє дієтолог.
У той час, як деякі марки магазинного апельсинового соку складаються з якісних інгредієнтів, а 100% продукт взагалі не містить доданих цукрів, в інших додано дуже багато цукру. Своєю чергою це може дійсно збільшити кількість калорій у вашому раціоні.
Лорен рекомендує дуже уважно вивчати етикетки соків, там не повинно бути доданого цукру!
Нагадаємо, що дієтолог пояснила, які продукти збережуть здоров'я печінки.
Крім того, лікар застеріг від продукту, який спричиняє хвороби серця.