Чи корисний апельсиновий сік: дієтолог розставила всі крапки над "і"

Що міститься в апельсиновому соку

Сік з апельсина містить інші ключові поживні речовини, у тому числі фолієву кислоту та калій. Крім того, у ньому є унікальна рослинна сполука під назвою гесперидин, яка може допомогти підтримувати нормальний кров'яний тиск та інші позитивні результати для здоров'я серця.

За даними Міністерства сільського господарства США, коли ви випиваєте 1 склянку стандартного 100% апельсинового соку без м'якоті, ви насичуєте свій організм:

110 калоріями

26 грамами вуглеводів

23 грамами цукру

2 грамами білка

72 мг вітаміну С (120% добової норми)

0,12 мг вітаміну B6 (6% добової норми)

14,4 мг кальцію (2% добової норми)

Чи корисний апельсиновий сік?

Хоча апельсиновий сік в основному складається з багатьох поживних речовин, не всі напої створюються однаково, особливо якщо врахувати різноманітність брендів соків масового виробництва, які зараз представлені в магазинах.

"100% апельсиновий сік може бути частиною збалансованої та здорової дієти", - запевняє дієтолог.

У той час, як деякі марки магазинного апельсинового соку складаються з якісних інгредієнтів, а 100% продукт взагалі не містить доданих цукрів, в інших додано дуже багато цукру. Своєю чергою це може дійсно збільшити кількість калорій у вашому раціоні.

Лорен рекомендує дуже уважно вивчати етикетки соків, там не повинно бути доданого цукру!

Плюси вживання апельсинового соку