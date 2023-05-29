UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи корисний апельсиновий сік: дієтолог розставила всі крапки над "і"

Фото: Чи корисний апельсиновий сік (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Незалежно від того, чи починаєте ви зазвичай свій ранок з відкриття упаковки апельсинового соку або робите фреш у вихідні, апельсиновий сік є частиною сніданку багатьох людей.

Але чи корисний апельсиновий сік, як це пропагують експерти, розповіла дієтолог Лорен Манакер - автор книги "Кулінарна книга вперше вагітної жінки".

Що міститься в апельсиновому соку

Сік з апельсина містить інші ключові поживні речовини, у тому числі фолієву кислоту та калій. Крім того, у ньому є унікальна рослинна сполука під назвою гесперидин, яка може допомогти підтримувати нормальний кров'яний тиск та інші позитивні результати для здоров'я серця.

За даними Міністерства сільського господарства США, коли ви випиваєте 1 склянку стандартного 100% апельсинового соку без м'якоті, ви насичуєте свій організм:

  • 110 калоріями
  • 26 грамами вуглеводів
  • 23 грамами цукру
  • 2 грамами білка
  • 72 мг вітаміну С (120% добової норми)
  • 0,12 мг вітаміну B6 (6% добової норми)
  • 14,4 мг кальцію (2% добової норми)

Чи корисний апельсиновий сік?

Хоча апельсиновий сік в основному складається з багатьох поживних речовин, не всі напої створюються однаково, особливо якщо врахувати різноманітність брендів соків масового виробництва, які зараз представлені в магазинах.

"100% апельсиновий сік може бути частиною збалансованої та здорової дієти", - запевняє дієтолог.

У той час, як деякі марки магазинного апельсинового соку складаються з якісних інгредієнтів, а 100% продукт взагалі не містить доданих цукрів, в інших додано дуже багато цукру. Своєю чергою це може дійсно збільшити кількість калорій у вашому раціоні.

Лорен рекомендує дуже уважно вивчати етикетки соків, там не повинно бути доданого цукру!

Плюси вживання апельсинового соку

  • Апельсиновий сік допоможе знизити ризик інсульту.
  • Апельсиновий сік може зменшити запалення у вашому тілі.
  • Апельсиновий сік може допомогти в керуванні вагою.
  • Сік допоможе знизити рівень холестерину.
  • Апельсиновий сік може покращити вашу імунну систему.
  • Сік допомагає знизити кров'яний тиск.

Нагадаємо, що дієтолог пояснила, які продукти збережуть здоров'я печінки.

Крім того, лікар застеріг від продукту, який спричиняє хвороби серця.

Читайте РБК-Україна в Google News
апельсинсікЗдорове харчування