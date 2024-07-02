Чи корисні солоні огірки для здоров'я: дієтолог назвав всі плюси та мінуси

Чим корисні солоні огірки

Дієтолог Емі Шапіро розповів, що деякі солоні огірки корисніші за інші. Вони містять багато пребіотиків, які підтримують здоровий баланс кишкових бактерій та покращують травлення.

Підвищення рівня гідратації

Солоні огірки забезпечують правильну кількість калію, який надзвичайно важливий для балансу рідини в організмі. Калій - це електроліт, який підтримує гідратацію серед інших важливих процесів.

Здоров'я травлення

Солоні огірки - це овочі, а всі рослинні продукти містять клітковину. Ця клітковина допомагає підтримувати регулярність травлення, а також може допомогти знизити рівень холестерину.

Соління також є хорошим джерелом вітаміну С, що зміцнює імунітет та вітаміну А для здоров’я очей.

Мікробіом кишечника - це група з понад трильйона мікроорганізмів, які живуть у нашому кишковому тракті. Ці мікроорганізми, які включають бактерії, які відіграють життєво важливу роль у травленні, а також у засвоєнні та створенні поживних речовин в організмі.

Живі мікроби ферментованих овочів можуть запропонувати унікальні переваги порівняно з не маринованими і неферментованими мікроорганізмами, забезпечуючи більшу підтримку здоров'я кишківника та обміну речовин.

Шкода для здоров'я

Дуже високий вміст солі

Солоні огірки містять великий вміст натрію. Щодня людині потрібна невелика кількість натрію для виконання життєво важливих функцій в організмі.

Як основний електроліт, натрій відіграє центральну роль у балансі рідини, а також допомагає транспортувати кисень і поживні речовини. Однак для виконання цих функцій потрібно лише менш як 500 міліграмів натрію на день.

Надмірне споживання натрію може сприяти високому кров’яному тиску, хворобам серця та іншим проблемам зі здоров’ям.

Нездорові добавки

Деякі куплені в магазині солоні огірки можуть містити доданий цукор, штучні ароматизатори, консерванти та інші добавки, які можуть сприяти надмірному споживанню калорій і зменшувати їх потенційну користь.

Оскільки мариновані огірки містять мінімальну кількість вуглеводів, вони можуть бути чудовими для тих, хто страждає на цукровий діабет, оскільки вони не викликають стрибків рівня цукру в крові.

Можуть шкодити зубам

Надмірна кислотність шкідлива для будь-якої частини тіла, особливо для зубів. Солоні огірки кислі, що може з часом пошкодити зубну емаль. Це може статись при вживанні у великій кількості.