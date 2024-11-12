Чи існує цифра ідеальної ваги: нутриціолог розповіла всю правду

Чи впливає тип статури на ідеальну вагу

За словами нутриціолога Олени Костюк, вплив цей значно більший, ніж здається.

Прийнято виділяти три типи статури:

астенік - тонкокостий тип статури, де зап’ястя у жінок досягає до 15 см в обхваті, а у чоловіків - до 17 см

нормостенік - середньокостий тип: зап’ястя від 15 до 17 см у жінок та від 17 до 20 см у чоловіків

гіперстенік - ширококостий тип статури, з обхватом зап’ястя понад 17 см у жінок і більш як 20 см у чоловіків

Завдяки більшій кістковій масі люди з гіперстенічним типом зазвичай мають більшу вагу, навіть якщо їх зріст такий самий, як у людей з астенічним типом.

Формули ідеальної ваги

Існують декілька формул для розрахунку ідеальної ваги тіла (ІВТ), розроблених для того, щоб допомагати лікарям у виборі дозування ліків або для загальних рекомендацій щодо ваги.

Одна, формули є спрощеними орієнтирами, вони не враховують індивідуальні особливості тіла.

Індекс маси тіла

ВООЗ рекомендує ІМТ у діапазоні від 18,5 до 25 як нормальний для чоловіків і жінок.

Співвідношення ваги, зросту і віку для жінок та чоловіків можна визначити за допомогою індексу маси тіла (ІМТ). Для цього існує проста формула:

ІМТ = вага (кг): (зріст (м)) в квадраті.

Проте, цей показник теж має свої обмеження. Він враховує лише вагу та зріст, не звертаючи увагу на м'язову масу, жирову тканину, особливості типу статури та рівень фізичної активності.

Наприклад, людина з розвиненою м'язовою масою може мати ІМТ, який перевищує норму, але це не означає, що вона має надмірну вагу. З іншого боку, люди з астенічною статурою можуть мати IMT у межах норми, але при цьому

знижений рівень мʼязової маси і менший запас жирової тканини.

Якщо ви хочете краще розуміти свої параметри та обрати оптимальний підхід до підтримання ваги, важливо враховувати не лише ІМТ, але й інші фактори:

процент мʼязової та жирової маси: вага мʼязів значно більша, ніж вага жирової тканини. Співвідношення мʼязової і жирової маси вказує на фізичну форму тіла та стан здоровʼя

рівень фізичної активності: чим активніше людина, тим більше вона може важити за рахунок мʼязів, не виходячи за межі здорових показників

тип статури

Важливо розуміти, що ідеальна вага - це не просто цифра на вагах, а показник, що допомагає підтримувати баланс між фізичним станом, рівнем активності та самопочуттям.