Чи існує цифра ідеальної ваги: нутриціолог розповіла всю правду

Ідеальна вага для кожного своя і насамперед це те, коли людина відчуває себе здоровою. Нутриціолог назвала формулу, яка допоможе визначити індекс маси тіла.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, що впливає на ідеальну вагу та як її розрахувати.

Чи впливає тип статури на ідеальну вагу

За словами нутриціолога Олени Костюк, вплив цей значно більший, ніж здається.

Прийнято виділяти три типи статури:

астенік - тонкокостий тип статури, де зап’ястя у жінок досягає до 15 см в обхваті, а у чоловіків - до 17 см

нормостенік - середньокостий тип: зап’ястя від 15 до 17 см у жінок та від 17 до 20 см у чоловіків

гіперстенік - ширококостий тип статури, з обхватом зап’ястя понад 17 см у жінок і більш як 20 см у чоловіків

Завдяки більшій кістковій масі люди з гіперстенічним типом зазвичай мають більшу вагу, навіть якщо їх зріст такий самий, як у людей з астенічним типом.

Формули ідеальної ваги

Існують декілька формул для розрахунку ідеальної ваги тіла (ІВТ), розроблених для того, щоб допомагати лікарям у виборі дозування ліків або для загальних рекомендацій щодо ваги.

Одна, формули є спрощеними орієнтирами, вони не враховують індивідуальні особливості тіла.

Жодна міра розміру тіла не може визначити точний стан здоров’я людини чи потенційні ризики для здоров’я. Поживна, збалансована дієта, фізичні вправи та інші звички способу життя можуть підтримувати покращення здоров’я незалежно від ваги людини.

Індекс маси тіла

ВООЗ рекомендує ІМТ у діапазоні від 18,5 до 25 як нормальний для чоловіків і жінок.

Співвідношення ваги, зросту і віку для жінок та чоловіків можна визначити за допомогою індексу маси тіла (ІМТ). Для цього існує проста формула:

ІМТ = вага (кг): (зріст (м)) в квадраті.

Проте, цей показник теж має свої обмеження. Він враховує лише вагу та зріст, не звертаючи увагу на м'язову масу, жирову тканину, особливості типу статури та рівень фізичної активності.

Наприклад, людина з розвиненою м'язовою масою може мати ІМТ, який перевищує норму, але це не означає, що вона має надмірну вагу. З іншого боку, люди з астенічною статурою можуть мати IMT у межах норми, але при цьому

знижений рівень мʼязової маси і менший запас жирової тканини.

Якщо ви хочете краще розуміти свої параметри та обрати оптимальний підхід до підтримання ваги, важливо враховувати не лише ІМТ, але й інші фактори:

процент мʼязової та жирової маси: вага мʼязів значно більша, ніж вага жирової тканини. Співвідношення мʼязової і жирової маси вказує на фізичну форму тіла та стан здоровʼя

рівень фізичної активності: чим активніше людина, тим більше вона може важити за рахунок мʼязів, не виходячи за межі здорових показників

тип статури

Важливо розуміти, що ідеальна вага - це не просто цифра на вагах, а показник, що допомагає підтримувати баланс між фізичним станом, рівнем активності та самопочуттям.