Чи існує "правильний" вік для початку сексуального життя? Що варто знати молоді

Питання про те, коли саме починати сексуальне життя, хвилює багатьох молодих людей і їхніх батьків. У суспільстві часто можна почути, що є певний "правильний" вік для першого сексуального досвіду. Проте насправді відповідь на це питання є набагато складнішою, ніж просто цифра.

Чи є певний "правильний" вік для початку сексуального життя та як зрозуміти, що ви вже до нього готові, розповів для РБК-Україна (проєкт Styler) лайф коуч та сексолог Віталій Курсік.

Який вік є "правильним" для початку сексуального життя

По-перше, важливо розуміти, що готовність до інтимних стосунків не визначається лише віком. Емоційна зрілість відіграє важливу роль.

Людина має бути психологічно готовою взяти відповідальність за свої дії, розуміти свої потреби та межі, а також поважати потреби та межі партнера.

По-друге, початок сексуального життя має бути свідомим вибором, а не наслідком тиску з боку оточення чи партнера.

Важливо, щоб цей крок був зроблений із власного бажання, а не через спроби відповідати чиїмось очікуванням або уникнути почуття неповноцінності.

Крім того, необхідно знати про можливі наслідки - як фізичні, так і емоційні. Інформованість про захист, методи контрацепції та ризики інфекцій, що передаються статевим шляхом, допоможе уникнути небажаних проблем.

Законодавство в багатьох країнах визначає мінімальний вік згоди, і це важливо враховувати, оскільки ці закони покликані захистити молодь від ризику ранніх або невиважених рішень.

Проте цей "мінімальний" вік не завжди є індикатором емоційної готовності.

Отже, "правильний" вік для початку сексуального життя не є універсальним і залежить від індивідуальної зрілості, обізнаності та готовності до відповідальності.

"Найголовніше - робити цей вибір усвідомлено, без поспіху та тиску, керуючись власними почуттями й бажанням", - наголошує Віталій Курсік.