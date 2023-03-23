Чи достатньо у вас у крові заліза? Комаровський дав точну відповідь

За даними ВООЗ, приблизно 2 мільярди людей на Землі мають дефіцит заліза у крові. Це найбільш поширений дефіцит, на який найчастіше страждають жінки та діти. Однак перевірити його та поповнити в організмі можна досить нескладними кроками.
Про це розповів Євген Комаровський на своєму YouTube-каналі.
Найголовніша роль заліза в тому, що воно є частиною молекули гемоглобіну. Завдяки цьому до м'язових тканин надходить повітря, і людина може вести нормальну життєдіяльність.
Залізо бере участь в обміні речовин, відіграє роль у роботі імунної системи. Вважається, що без заліза порушується робота головного мозку та погіршуються когнітивні функції.
Цей мікроелемент присутній у продуктах як рослинного, так і тваринного походження. Воно є у фруктах, зелені, овочах і бобових, але найвища його концентрація - у м'ясі та рибі.
Варто розуміти, що якщо у вас уже виявлено дефіцит заліза, то дуже важко заповнити прогалини лише продуктами з його вмістом.
Проте всі ці симптоми можуть проявлятися й при деяких інших захворюваннях, тому найточніше буде здати аналіз на рівень заліза.
Найперший і найпростіший - це рівень гемоглобіну. Вважається, що кількість гемоглобіну нижча за 130 г/л крові в чоловіків і нижча за 120 г/л у жінок і дітей старших за пів року, це анемія.
Однак бувають поширені ситуації, коли рівень гемоглобіну в нормі, а організм людини все одно відчуває дефіцит заліза. Визначити це можна дослідженням крові на кількість феритину. Цей аналіз дозволяє розставити всі точки над "і".
Якщо лікар назначив вам препарати для підвищення рівня заліза у крові, дотримуйтеся цих правил:
Раніше ми розповідали, як зрозуміти, чи вистачає дитині вітаміну D.
Читайте також чотири правила харчування для літніх людей від Комаровського.