Чи достатньо у вас у крові заліза? Комаровський дав точну відповідь

Для чого нам залізо

Найголовніша роль заліза в тому, що воно є частиною молекули гемоглобіну. Завдяки цьому до м'язових тканин надходить повітря, і людина може вести нормальну життєдіяльність.

Залізо бере участь в обміні речовин, відіграє роль у роботі імунної системи. Вважається, що без заліза порушується робота головного мозку та погіршуються когнітивні функції.

В яких продуктах є залізо

Цей мікроелемент присутній у продуктах як рослинного, так і тваринного походження. Воно є у фруктах, зелені, овочах і бобових, але найвища його концентрація - у м'ясі та рибі.

Кому залізо найбільш необхідне

Вагітним. У процесі виношування дитини жінка віддає частину заліза та починає відчувати власний дефіцит. Коли плануєте вагітність, в організмі потрібно створити "запаси" заліза.

У процесі виношування дитини жінка віддає частину заліза та починає відчувати власний дефіцит. Коли плануєте вагітність, в організмі потрібно створити "запаси" заліза. Веганам. Люди, які дотримуються такого стилю харчування, необхідно стежити за рівнем заліза, адже вони можуть отримати його з продуктів тваринного походження.

Люди, які дотримуються такого стилю харчування, необхідно стежити за рівнем заліза, адже вони можуть отримати його з продуктів тваринного походження. Жінкам із надмірними виділеннями під час менструацій. У цей час організм втрачає невелику кількість крові, разом із якою втрачається й залізо.

Варто розуміти, що якщо у вас уже виявлено дефіцит заліза, то дуже важко заповнити прогалини лише продуктами з його вмістом.

Як проявляється залізодефіцит

Бліда шкіра

Задишка

Запаморочення

Втрата свідомості

Проблеми з нігтями

Проте всі ці симптоми можуть проявлятися й при деяких інших захворюваннях, тому найточніше буде здати аналіз на рівень заліза.

Які аналізи здавати

Найперший і найпростіший - це рівень гемоглобіну. Вважається, що кількість гемоглобіну нижча за 130 г/л крові в чоловіків і нижча за 120 г/л у жінок і дітей старших за пів року, це анемія.

Однак бувають поширені ситуації, коли рівень гемоглобіну в нормі, а організм людини все одно відчуває дефіцит заліза. Визначити це можна дослідженням крові на кількість феритину. Цей аналіз дозволяє розставити всі точки над "і".

Як правильно приймати препарати

Якщо лікар назначив вам препарати для підвищення рівня заліза у крові, дотримуйтеся цих правил: