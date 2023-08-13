Чи дійсно з віком важче схуднути? Тренер дав відповідь на основі наукового дослідження

Чи справді вік впливає на схуднення

"Зайва вага веде до 75% усіх хвороб. І за це несемо відповідальність тільки ми. Тому сьогодні розвіюю міф про те, що після 30 чи 40 років сповільнюється обмін речовин і стає важче схуднути", - пише експерт.

При цьому він додає, що багато людей самі придумали собі виправдання, що саме вік не дає їм схуднути.

"Є таке поняття, як основний обмін. Це та енергія, яку затрачає наш організм на свою підтримку для життєдіяльності, навіть якщо ви нічого не будете робити, а просто лежатимете. Мозок працює, серце, печінка та нирки - також працюють. І на це все наш організм витрачає понад 60% енергії", - пояснює Попко.

Що про це каже наука

Вчені провели дослідження, під час якого протягом кількох років вивчали метаболізм 6 тис. людей, віком від 0 до 95 років. Найкращий обмін речовин був у немовлят до 1 року - на 50% вищий, ніж у дорослих.

"З 1 року до 20 метаболізм знижувався до 3%. З 20 до 60 років основний обмін - незмінний. І неважливо, чи це був чоловік, чи жінка після клімаксу, чи під час вагітності", - додає тренер.

З 60 до 90 років основний метаболізм знижується на 20%, в середньому на 0,7% за рік.

"У цьому дослідженні враховували відсоток жиру в тілі й м'язів. Чоловічий обмін не відрізняється від жіночого, якщо взяти обидві статті схожих параметрів. Тому не вигадуйте, що у вас зайва вага через вік, метаболізм і гормони. Треба їсти менше калорій і бути активнішими", - каже Попко.

Основною причиною зайвої ваги тренер називає те, що з роками люди починають неконтрольовано їсти й менше рухатись, через що не спалюються калорії.