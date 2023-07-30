Чи дійсно лампи для манікюру можуть викликати рак шкіри: лікар шокувала результатами дослідження

Практично кожна жінка щонайменше раз на місяць робить покриття нігтів гель-лаком із сушінням під УФ-лампою. Як відомо, ці проміння можуть мати вкрай негативний вплив на шкіру, але чи здатні вони спровокувати розвиток онкології?
Відповідь на це питання дали на медичній сторінці Sviy doc в Instagram.
Покриття нігтів гелем з використанням ультрафіолетових ламп не найбезпечніша процедура для шкіри. УФ-лампа - це "міні-солярії" для ваших нігтів, а солярії віднесені до канцерогенів.
Довжина хвиль у цих пристроях подібна - у соляріях від 28 до 400 нм, у сушарках для нігтів спектр використовується 340-395 нм.
Такі УФ-проміння глибоко проникають у клітини шкіри та можуть спричинити пошкодження ДНК і мутації в генах. А це пряма дорога до раку шкіри.
"У січні вийшло нове дослідження про вплив ультрафіолету на шкіру рук. Дослідники провели експеримент у чашці Петрі - вони опромінювали клітини шкіри людини і миші ультрафіолетовим світлом протягом 20 хв. Дане дослідження підтвердило, що під впливом ультрафіолету клітини шкіри гинуть. При одноразовому сеансі протягом 20 хв в чашці Петрі загинуло близько 30% клітин. А при трьох сеансах по 20 хв загинуло майже 70%", - каже дерматовенеролог Вікторія Миронюк.
Але обмеження дослідження полягають у тому, що вплив УФ на клітини відрізняється від впливу на живий організм.
"Коли ми робимо опромінення на людських руках, безперечно є різниця. Більша частина УФ поглинається верхнім шаром шкіри. Коли ми опромінюємо клітини в чашці Петрі, це дещо інакше. Тоді немає природного захисту. Це дуже пряме опромінення", - каже лікар.
"Ми повинні провести сонцезахисні процедури за 30 хв до покриття і полімеризації в УФ-лампах для сушіння. Також ми можемо використовувати фізичний бар'єр - спеціальні рукавички з отворами для нігтьових пластин", - пояснює Миронюк.
Також треба пам'ятати, що ультрафіолет - це не тільки ризик розвитку раку шкіри, а це і фотостаріння, яке проявляється зморшками, пігментними плямами, сухістю шкіри рук. Тому, коли ми говоримо про красу кистей, то це не тільки про колір нігтьової пластини, а це і про вигляд і якість шкіри ваших рук.
"Це дослідження, а також попередні докази про випадки плоскоклітинного раку шкіри у зв'язку з ультрафіолетовими сушарками, означає, що ми не повинні опромінювати свої руки без захисту", - додає дерматовенеролог.
Періодично відвідуйте лікаря, щоб він оглянув шкіру й перевірив чи нема попередників раку. Так ви зможете вчасно вилікуватись, не допустивши розвитку захворювання.
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