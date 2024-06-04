Чи дійсно червоне м’ясо викликає рак. Дієтолог розставила крапки над "і"

Яка різниця між необробленим та обробленим червоним м’ясом

Необроблене червоне м’ясо (стейки, свинячі та баранячі відбивні, гомілки) може бути поживним, оскільки воно містить багато білка, вітамінів, мінералів та інших корисних речовин.

Втім, його вживання також слід обмежувати, адже Міжнародне агентство з дослідження раку (IARC) класифікувало необроблене червоне м’ясо як ймовірний канцероген (Група 2A).

До обробленого червоного м’яса належать хот-доги, пепероні, салямі, бекон, шинка, м’ясні напівфабрикати, ковбаси, болонья, в’ялене м’ясо та м’ясні консерви.

Такі продукти мають вищий ступінь обробки та модифікації. IARC класифікує таке м’ясо як канцероген для людей (Група 1), що означає, що є достатньо доказів його зв’язку із розвитком колоректального раку.

Про що говорять дослідження?

Хоча результати досліджень показують, що оброблене червоне м’ясо має сильний зв’язок із збільшенням ризику розвитку раку, необроблене м’ясо також потенційно може підвищити цей ризик при вживанні у великих кількостях.

Для зниження ризику розвитку колоректального та інших видів раку, слід обмежити споживання обробленого м’яса. Також важливо звертати увагу на кількість необробленого червоного м’яса у вашому раціоні та способи його приготування.