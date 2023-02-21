Чи буває у котів депресія і як вона проявляється: зверніть увагу на ці ознаки

Коти, як собаки та люди, можуть відчувати безліч різних емоцій та почуттів. Розпізнати їх у цих домашніх улюбленців дуже непросто. А коти насправді вміють радіти, злитися, сумувати та навіть страждати від депресії.
Як проявляється депресія у котів – читайте у матеріалі нижче.
Зоопсихологи виділяють 10 основних ознак депресії у котів:
Власники котів не завжди розпізнають перші ознаки депресії у тварини. А часом психологічні проблеми можна сплутати з гормональною перестановкою чи проблемами із внутрішніми органами.
Тому, якщо ви виявили у свого улюбленця ознаки, які описані вище - слід якнайшвидше звернутися за консультацією до ветеринара.
Найчастіша причина – зміна звичного способу життя, звичок, місця проживання у тварини. Для депресії коту достатньо буде поміняти власника, переїхати в інший будинок.
У кішок причиною може стати втрата потомства - вони часто починають сумувати, коли кошенята підростають і віддають їх у нові сім'ї. Або ж кішка втратила ще не народжених кошенят.
Ще причинами депресії можуть бути:
Насамперед - показати кота ветеринару. Якщо є така потреба – проконсультуватися із зоопсихологом.
Також варто більше часу приділяти тварині – грати, гладити, розмовляти, спілкуватися. Якщо кіт відмовляється від активних ігор – не треба його примушувати. Можна пригостити його смаколиками, посидіти поряд, погладити, вичесати шерсть (якщо кіт любить), ласкаво з ним поговорити.
Коти дуже радіють новим подарункам - кігтеточка, лежанка, будиночок, іграшки. Їх можна купити у зоомагазині або зробити власноруч. Створіть своєму вихованцю більше простору для ігор.
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