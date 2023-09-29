Чи безпечно їсти шкірку фруктів, особливо із восковим напиленням: пояснення нутриціолога

Чи безпечно їсти шкірку фруктів

"Є клімактеричні (climacteric) фрукти - банани, персики, яблука, авокадо, диня, ківі, сливи, груші. Вони "дихають" і виділяють безбарвний газ етилен, що працює за принципом позитивного зворотного зв'язку. Фрукти самі його виробляють і самі на нього реагують - дозрівають, навіть після збирання урожаю. Такі плоди з легкістю дозрівають просто на підвіконні", - пояснює експерт.

Також є неклімактеричні (non-climacteric) фрукти - полуниця, виноград, малина, цитруси. Після збору врожаю такі не дозрівають і не стають солодшими. Значить зірвати й доставити у продаж їх треба стиглими, щоб споживач купував солодкими.

"Апельсин можна їсти з цедрою - це смачно, круто і корисно. Залежно від території зростання, цитруси можуть бути супер стиглими і солодкими, але зовні зеленими. Це залежить просто від нічної температури в регіоні - температура опускатися до 12 градусів, тоді фрукт стає жовтішим, червонішим", - говорить нутриціолог.

Вона додає, що зовні зелені фрукти насторожують покупця. Тому виробники застосовують дегрінінг - процес обробки цитрусових етиленом. Зазвичай газом обробляють кліматичні фрукти, які завдяки цьому дозрівають.

"Цитрусові не дозрівають, тобто не стають солодшими, але обробляти етиленом їх все одно потрібно, щоб шкірка змінила колір і радувала покупців, які звикли до зрозумілого світу, де зелене - незріле, а жовте, помаранчеве та червоне - зріле. З погляду здоров'я, газ - не шкідливий", - каже Голобородько.

Також вона зазначає, що воскове напилення легко змити просто теплою водою або спеціальними спреями для миття овочів та фруктів.

"У шкірці плодів є нутрієнти, цінність яких часто крутіша за м'якоть яблук, картоплі, огірків, баклажанів, гарбузів, ківі, груш, апельсинів та інших фруктів. Але цю клітковину ми не перетравлюємо, а ще виникають труднощі очищення шкірки та іноді вона гірка", - додала нутриціолог.

Чи містить шкірка пестициди

"Якщо дуже боїтеся пестицидів, то вивчіть список Dirty dosen (перелік фруктів, які вважаються найбільше забрудненими. - Ред.). Вибирайте локальні сезонні та органічні продукти, якщо фінанси дозволяють", - радить фахівець.

Також Голобородько додає, що миття фруктів теплою водою позбавляє до 40-42% пестицидів, які можуть бути в шкірці.

"Невелика кількість пестицидів не так шкідлива, в порівнянні з тією користю, яка є в цілісних фруктах і овочах. Кількість пестицидів у всіх країнах досить жорстко регулюється і рідко перевищує норми (в середньому, близько 4% ринку)", - каже нутриціолог.

Щороку Environmental working group досліджує продукти забруднення пестицидами. Результатом цієї роботи є публікація двох списків - Dirty dozen list - найбільш забруднені пестицидами продукти, які краще купувати вирощеними органічним способом, та Clean fifteen list - продукти, які можна купувати без обмежень.

Ці дослідження проводили в штатах, але списком можна скористатися і в Європі.

"Найбрудніші" продукти, особливо не під час сезону: полуниця, шпинат, листова зелень, нектарини, яблука, виноград, черешня, персик, груша, солодкий перець, стебла селери, томат.

"Чисті" продукти: авокадо, кукурудза, ананас, цибуля, папайя, (заморожений) зелений горошок, баклажан, спаржа, брокколі, капуста, ківі, цвітна капуста, гриби, диня.