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Чи безпечно їсти гранат з кісточками та з якого віку можна давати дітям

Чи можна їсти гранат з кісточками (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гранат є суперфудом, багатим антиоксидантами, вітамінами та мінералами. Нутриціолог розповіла, чи безпечно його їсти з кісточками.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про користь гранату та з якого віку його можна давати дітям.

Користь гранату

Дитячий нутриціолог Валерія Варніцька розповіла, що мʼякоть граната є чудовим джерелом різноманітних антиоксидантів, калію, клітковини, вітаміну С та фолієвої кислоти.

Разом ці нутрієнти підтримують імунну систему, сприяють здоров’ю шкіри, серця, мозку, поліпшують травлення і знижують ризик виникнення багатьох хвороб.

Гранат містить мало заліза, але завдяки вітаміну С може сприяти кращому засвоєнню заліза з рослинних джерел.

Крім цього сік граната не є альтернативою цільному плоду, адже містить багато доданого цукру, менше поживних речовин та практично нуль клітковини.

Чи безпечно їсти кісточки

Експерт зазначила, що кісточки граната, які складають майже половину його ваги, багаті на вітамін Е, магній, ненасичені жири, антиоксиданти та клітковину (целюлозу і лігнін).

Більшість людей можуть вживати їх безпечно, але надмірне споживання інколи може спричинити закупорку кишечника, особливо у людей із хронічними закрепами.

До того ж гранат та особливо сік з нього може впливати на дію деяких ліків, а саме препаратів для зниження тиску та холестерину. 

Коли можна давати дітям

Гранат можна пропонувати давати дитині з самого початку прикорму.

Як правильно подавати гарант у різному віці:

  • 6-9 міс: чавлені зернятка на ложці, якщо дитина на БЛВ (самоприкорм)
  • 9 -12 міс: чавлені окремі зернятка, якщо дитина на БЛВ або перейшла на таку текстуру
  • 12+ міс: зернятка без модифікації

Раніше ми повідомляли, що станеться зі здоров'ям, якщо постійно їсти гранат з кісточками.

Також ми писали, як швидко і легко почистити гранат без бризок.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дитячого нутриціолога Валерії Варніцької та сайт Southern living.

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