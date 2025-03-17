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Чи безпечно давати дитині гранат? Дієтолог дала точну відповідь батькам

Понеділок 17 березня 2025 11:15
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Чи безпечно давати дитині гранат? Дієтолог дала точну відповідь батькам Дієтолог розповіла, чи можна дітям давати гранат (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук
Експерт: Наталія Самойленко

Гранат є корисним та смачним фруктом, але чи можна давати його дітям? Це питання хвилює багатьох батьків. Важливо розуміти, як правильно вводити гранат у раціон малюка, щоб уникнути алергійних реакцій.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Наталії Самойленко.

Гранат чи сік?

Багатьох мам цікавить, чи можна давати дитині гранат, чи все ж краще обрати сік для безпеки через кісточки.

"Ну звісно краще цільний фрукт. Дитині буде важко з'їсти всі ці кісточки, але можна самим зробити грантовий сік", - йдеться у повідомленні.

Дієтолог зазначила, що самостійно вичавлений сік - це корисно, але не магазинні варіанти.

Якщо ви купуєте магазинний нектар, то ніяко користі ви не отримаєте - ні антиоксидантів, ні оцієї антибактеріальної противірусної активності. Ви отримаєте мінімум вітамінів і максимум доданого цукру.

В результаті швидко підніметься рівень глюкози в крові і дитина стане гіперактивною. Так само ця глюкоза швидко знижується.

Ці цукрові гойдалки впливають не тільки на фізичне здоров'я дитини, а й на психоемоційний стан.

Чи безпечно давати дитині гранат? Дієтолог дала точну відповідь батькамГранат (фото: Freepik)

Чим корисний гранат

Покращує травлення

Гранат багатий на клітковину, яка підтримує роботу кишківника, запобігає закрепам та сприяє здоровому травленню.

Покращує пам’ять

Поліфеноли - головні антиоксиданти граната, які позитивно впливають на роботу мозку, сприяючи кращому запам’ятовуванню та концентрації уваги.

Підтримує імунітет

Завдяки високому вмісту вітаміну С і антиоксидантів гранат зміцнює захисні сили організму та допомагає боротися з вірусами й бактеріями.

Корисний для серця

Поліфеноли та калій у складі граната позитивно впливають на судини та нормалізують артеріальний тиск, підтримуючи здоров’я серцево-судинної системи.

Поширеним міфом є те, що нібито гранат лікує анемію. Насправді він містить дуже мало заліза і не допоможе підняти гемоглобін.

З якого віку можна пропонувати гранат дітям

З 8-9 місяців, якщо дитина вміє їсти маленькі шматочки. Можна дати зернятка, роздавлені ложкою. Обовʼязково це має відбуватися під наглядом дорослого.

З 12 місяців вже можна давати цілі зернята.

Кому не можна їсти

Люди з алергією на гранат

У рідкісних випадках можуть бути алергічні реакції на цей фрукт, тому важливо звертати увагу на можливі симптоми, такі як свербіж, висипи або набряки.

Особи з проблемами шлунково-кишкового тракту

Гранат містить багато кислоти, що може спричинити роздратування слизової оболонки шлунка у людей із виразковою хворобою, гастритом або іншими захворюваннями шлунка та кишечника.

Люди, які приймають деякі ліки

Наприклад, гранат може взаємодіяти з деякими лікарськими засобами, такими як препарати для зниження артеріального тиску чи ліки для розрідження крові, що може посилити або зменшити ефект ліків.

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