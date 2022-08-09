"Чей Херсон"? Российская блогерша в Австрии набросилась на украинок. Теперь она плачет

Российская блогерша Юлия Прохорова (Чернышева), поклонница путина и российского победоносия, которая проживает в Германии и ведет оттуда блог, преследовала украинок в Австрии. Буквально через день женщину постигло наказание.
Об этом читайте и смотрите в нашем материале Styler далее.
7 августа блогерша, ведущая с мужем тревел-канал, шла за двумя молодыми девушками из Украины.
"Девченки, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!", - выкрикивала она.
Прохорова преспокойно выложила это видео у себя на канале, готова была собирать подписчиков и ждать славы.
Но не тут то было. На следующий день россиянка обнаружила, что ее учетную запись на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили.
Теперь она плачет, записывая видео со своим раскрасневшимся, с позволения сказать, лицом, и пишет, что ей испортили отпуск в Австрии.
Ранее мы писали, что россиянка напала на украинку с малышом в Германии.
Также сообщалось, что россиянка в Эстонии возмутилась, что беженцы из Украины получают выплаты.