"Чей Херсон"? Российская блогерша в Австрии набросилась на украинок. Теперь она плачет

7 августа блогерша, ведущая с мужем тревел-канал, шла за двумя молодыми девушками из Украины.

"Девченки, слава России?", "Россия победит", "Чей Херсон?" На**й Украину!", - выкрикивала она.

Прохорова преспокойно выложила это видео у себя на канале, готова была собирать подписчиков и ждать славы.

Но не тут то было. На следующий день россиянка обнаружила, что ее учетную запись на Booking заблокировали, а резерв на забронированное жилье в австрийской Вене отменили.

Теперь она плачет, записывая видео со своим раскрасневшимся, с позволения сказать, лицом, и пишет, что ей испортили отпуск в Австрии.