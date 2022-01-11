Эти четыре симптома в руках и ногах говорят о развитии тромбоза: когда нужно бежать к врачу

Сгустки крови, которые вызывают тромбоз глубоких вен, обнаружить непросто. Симптомы образования таких сгустков малозаметны и на них часто не обращают внимание или путают с другими заболеваниями.
Медики британской службы здравоохранения рассказали, какие четыре признака в руках и ногах могут указывать на образование тромбов.
Образование сгустков крови, которые вызывают тромбоз, очень опасны. Артериальный тромб в голове вызывает инсульт, а в сердечных артериях – инфаркты.
Первые стадии развития таких сгустков чаще всего малозаметны или их принимают за проявление других проблем со здоровьем.
Первые симптомы тромба чаще всего проявляются именно в конечностях. Это пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в месте локализации боли – в руке или ноге.
Место боли может покраснеть или потемнеть, а вены становятся припухшими и болезненными.
У некоторых пациентов появляется внезапная одышка, острая боль в груди, которая усиливается при вдохе, кашель или кровохарканье.
При таких симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, так как образование сгустков очень опасно для здоровья.
Тромбоз глубоких вен очень быстро приводит к образованию легочной эмболии. Это состояние, при котором сгустки крови в венах отрываются и начинают путешествовать по кровотоку и застревают в легких. Легочная эмболия очень опасна и может привести к смерти.
Риск образования тромбов намного выше у тех пациентов, которые перенесли операцию и уже выписались з больницы, но при этом очень мало двигаются.
Напомним, ранее мы писали о том, что врачи назвали признаки "тихого" инсульта.
А также мы рассказывали о том, что названы симптомы образования тромба в легких.