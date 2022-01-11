Эти четыре симптома в руках и ногах говорят о развитии тромбоза: когда нужно бежать к врачу

Образование сгустков крови, которые вызывают тромбоз, очень опасны. Артериальный тромб в голове вызывает инсульт, а в сердечных артериях – инфаркты.

Первые стадии развития таких сгустков чаще всего малозаметны или их принимают за проявление других проблем со здоровьем.

Какие симптомы тромбоза возникают в руках и ногах

Первые симптомы тромба чаще всего проявляются именно в конечностях. Это пульсирующая или схваткообразная боль, отек, покраснение и повышение температуры в месте локализации боли – в руке или ноге.

Место боли может покраснеть или потемнеть, а вены становятся припухшими и болезненными.

У некоторых пациентов появляется внезапная одышка, острая боль в груди, которая усиливается при вдохе, кашель или кровохарканье.

При таких симптомах нужно немедленно обращаться за медицинской помощью, так как образование сгустков очень опасно для здоровья.

Какие могут быть опасные последствия

Тромбоз глубоких вен очень быстро приводит к образованию легочной эмболии. Это состояние, при котором сгустки крови в венах отрываются и начинают путешествовать по кровотоку и застревают в легких. Легочная эмболия очень опасна и может привести к смерти.

Риск образования тромбов намного выше у тех пациентов, которые перенесли операцию и уже выписались з больницы, но при этом очень мало двигаются.