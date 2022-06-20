Четверо детей остались сиротами: россияне расстреляли дом из танка и пулеметов

Оккупантов было больше, чем жителей села

На момент полномасштабного вторжения россиян в Украину, Ольга вместе с детьми была в селе Большая дорога Черниговской области. Как рассказывает голова села, военных в село зашло больше, чем там было жителей.

"В селе у нас 600 людей населения, а их 700. В каждую хату лезли, как собаки", - сказала она.

Из родного дома Ольгу, 18-летнюю Лилю и 14-летнюю Нину фактически выгнали - там поселились оккупанты. Еще двое детей Ольги на тот момент были в Харькове - они там учились.

Ольга забрала девочек и перебралась на окраину села, к своим друзьям. А 3 марта прямо к дому подъехало два танка и два БТР и без всякой причины остановились напротив дома.

"Я увидела, как они крутили дулом. И уже просто в проеме двери увидели волну огня", - рассказала Лиля.

Жилой дом просто расстреляли из танка

По дому дважды выстрелили их танка, а потом выпустили пулеметную очередь. Ни одно стены целой не осталось. На тот момент в доме было пять человек: Ольга, ее дочери Нина и Лиля и семья друзей - Виталий и Людмила.

Дом вспыхнул почти сразу и все выбирались из него как могли - через окна, дыры в стенах. Лиля вылезла через окно. Взрослые вышли последними и на Ольге сгорела вся одежда.

С жуткими ожогами, почти без одежды, на холоде и под обстрелами дети и взрослые не могли добраться до больницы. Мосты разрушены - скорая к ним тоже приехать не могла. В шоковом состоянии они приняли решение двигаться в сторону Нежина. По дороге их подобрала машина скорой помощи.

Нежин был в полной блокаде

Нежин на тот момент был в полной блокаде и все, что могли сделать врачи в тех условиях - сделали. У взрослых было обожжено около 80% тела и в такой ситуации начинают отказывать почки.

"3 числа дядя Валик умер, первым. Потом 13 марта - мама, и 6 апреля - тетя Люда. Мне казалось, что все хорошо, раз мы вылезли, значит мы выживем", - плачет Лиля.

У 18-летней Лили обожжено 25% тела - попечены руки, ноги и лицо. У 14-летней Нины - 35%, и, хотя прошло три месяца, руки полностью не разгибаются. После лечения ей будет нужна консультация специалистов и реабилитация, чтобы сохранить подвижность суставов.

У детей осталась только бабушка

У детей осталась только бабушка, она стала опекуном. Средних деток Аню и Юру из Харькова забрали родные матери и увезли в Чехию. Лиля и Нина уезжать за границу не хотят.

Лиля хочет вернуться домой, хотя там разбиты окна, двери, нет отопления и нужен ремонт. Девушки верят в победу Украины и в то, что смогут восстановить родительский дом и снова там жить, вместе с младшими братом и сестрой.