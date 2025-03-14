Чесно і без страху: 7 зірок, які пережили аборт і розповіли про свій досвід

Періс Гілтон

Гілтон розповіла про своє рішення перервати вагітність, до якої вона "не була готова" у свої 20 років.

"Я також не хотіла про це говорити, тому що навколо цього було так багато сорому. Я була дитиною і не була до цього готова", - сказала вона в інтерв’ю Glamour UK. Періс Гілтон (фото: instagram.com/parishilton)

Знаменитість відчула, що має використати свою популярність, щоб висловитися після рішення Верховного суду про скасування "Ро проти Вейда" (історичне рішення Верховного суду США 1973 року, яким стверджено, що Конституція США захищає свободу вагітної жінки здійснити аборт без надлишкових державних обмежень) та конституційного права на аборт.

"Я вважаю, що це важливо. Навколо цього так багато політики і всього подібного, але це жіноче тіло… Чому повинен існувати закон, заснований на цьому? Це ваше тіло, ваш вибір, і я справді в це вірю", - сказала Періс виданню.

Кріссі Тейген

"Два роки тому, коли я була вагітна Джеком, Джоном і моєю третьою дитиною, мені довелося прийняти багато важких і карколомних рішень. Приблизно в середині цього стало ясно, що він не виживе і що я теж не виживу без будь-якого медичного втручання", - пояснила Тейген у вересні 2022 року на заході для Entertainment Tonight. Кріссі Тейген (фото: instagram.com/chrissyteigen)

Раніше, говорячи про це, авторка кулінарної книги називала це втратою вагітності, хоча на заході вперше уточнила, що зробила аборт, який врятував її життя.

"Давайте просто назвемо це так: це був аборт. Аборт, щоб врятувати своє життя заради дитини, у якої не було абсолютно жодних шансів. І, чесно кажучи, я ніколи, ніколи не усвідомлювала цього до кількох місяців тому", - сказала знаменитість.

Ума Турман

В особистому есе для The Washington Post актриса поділилася власним досвідом про те, як у підлітковому віці завагітніла від набагато старшого чоловіка під час роботи в Європі та прийняла "найважче рішення в своєму житті" - перервати вагітність.

"Це викликало у мене біль тоді, і це засмучує мене навіть зараз, але це був шлях до життя, сповненого радості та любові, яке я пережила", - написала Турман, яка тепер має трьох дітей. Ума Турман (фото: instagram.com/umathurman)

Вона вирішила поділитися своєю історією у відповідь на обмежувальний закон Техасу про аборти SB8, який забороняє всі аборти (без винятку для зґвалтувань чи інцесту) після шостого тижня вагітності та стимулює людей повідомляти про тих, кого вони підозрюють у виконанні абортів, пропонуючи мінімальну винагороду в 10 000 доларів, якщо їхній позов буде успішним.

Алісса Мілано

Актриса розповіла, що понад 25 років тому прийняла рішення зробити два аборти. Про це вона поділилася в епізоді свого подкасту "Alyssa Milano: Sorry Not Sorry".

Мілано зазначила, що перервала вагітність двічі в 1993 році з інтервалом у кілька місяців, коли їй було близько 20 років.

"У той час я знала, що не була готова бути матір’ю, тому вирішила зробити аборт. Я вибрала. Це був мій вибір. І це був абсолютно правильний вибір для мене", - сказала акторка. Алісса Мілано (фото: instagram.com/milano_alyssa)

Тепер, будучи матір'ю двох дітей, актриса не лише відкрито висловлюється щодо обмежувальних законів про аборти, ухвалених законодавцями, а й активно бореться проти таких ініціатив, закликаючи жінок оголосити "сексуальний страйк".

Міла Йовович

У травні 2019 року актриса поділилася своєю історією в Instagram, відреагувавши на законопроєкт Джорджії, що суттєво обмежував право на аборт.

Вона зізналася, що зазвичай уникає політичних тем, але цей випадок змусив її заговорити:.

"Я не люблю займатися політикою. У мене почалися передчасні пологи, і я повинна була не спати протягом усієї процедури. Це був один із найжахливіших досвідів, які я коли-небудь переживала. Мені досі сняться кошмари про це. Я була самотньою та безпорадною. Коли я думаю про те, що жінкам, можливо, доведеться стикатися з абортами в ще гірших умовах, ніж мені, через нові закони, у мене перевертається шлунок", - написала вона, розповідаючи про свій "екстрений" аборт у 2017 році. Міла Йовович (фото: instagram.com/millajovovich)

Йовович також розповіла, як цей досвід вплинув на її психічне здоров'я.

"Я потрапила в одну з найгірших депресій у своєму житті, і мені довелося дуже багато працювати, щоб знайти вихід. Я взяла відпустку у своїй кар’єрі. Я ізолювала себе на місяці й змушена була зберігати сильний вигляд для своїх двох чудових дітей", - поділилася актриса.

Нікі Мінаж

В інтерв’ю Rolling Stone у 2014 році реперка зізналася, що думала, що "помре", коли дізналася про вагітність у підлітковому віці. Нікі Мінаж (фото: instagram.com/nickiminaj)

"Це було найважче, через що я коли-небудь проходила. Це переслідувало мене все моє життя. Було б суперечливо, якби я сказала, що не підтримую вибір. Я не була готова. Мені не було що запропонувати дитині", - ділилася виконавиця.

Вона також згадала про цей досвід у треку зі свого альбому "The Pinkprint".

Вупі Голдберг

Голдберг написала про свій досвід підліткового аборту в есе для книги Анджели Бонаволья "Вибір, який ми зробили".

"Я дізналася, що вагітна, коли мені було чотирнадцять. У мене не було місячних. Я ні з ким не розмовляла. Я запанікувала. Я сиділа в гарячій ванні. Я пила ці дивні суміші, про які мені розповідали дівчата - щось на кшталт Johnny Walker Red з невеликою кількістю Clorox, алкоголю, харчової соди (яка, ймовірно, врятувала мій шлунок) і якогось крему", - написала акторка. Вупі Голдберг (фото: Вікіпедія)

"Все це змішувалося. Я сильно захворіла. У той момент я більше боялася пояснювати комусь, що не так, ніж піти в парк з вішалкою, що я і зробила", - додала знаменитість.

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