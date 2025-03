Чесно і без страху: 7 зірок, які пережили аборт і розповіли про свій досвід

Актриса розповіла, що понад 25 років тому прийняла рішення зробити два аборти. Про це вона поділилася в епізоді свого подкасту "Alyssa Milano: Sorry Not Sorry".

При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Alyssa Milano: Sorry Not Sorry, Entertainment Tonight, Glamour UK, The Washington Post.