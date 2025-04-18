Воротар "Інгульця" Паламарчук розповів про ситуацію зі стадіоном у Петровому: "Чесно, дуже за*балися"

Поточний сезон футбольний клуб "Інгулець" проводить на виїздах та на резервних стадіонах, оскільки поле у Петровому досі не готове до проведення матчів.

В інтерв'ю РБК-Україна Олексій Паламарчук поділився труднощами, з якими стикається команда через відсутність можливості проводити домашні матчі на власному стадіоні в селі Петрове.​

"Для "Інгульця" домашні матчі - болюча тема. Коли ми проїжджаємо повз стадіон, бачимо, що там усе нормально, але, наскільки знаю, існують проблеми з документацією. І саме через це ми поки там не можемо грати", - зазначив Паламарчук.​

Він також додав, що подорожі по Україні стали великим випробуванням для команди, оскільки гравці відчувають серйозну втому.

"Чесно, ми дуже за*балися. Це важко і морально, і фізично. Добре, що тепер ми гратимемо домашні матчі в Олександрії - туди не так далеко їхати", - додав воротар.

Ситуація зі стадіоном "Інгульця"

Новий стадіон "Інгульця" в Петровому не отримав необхідних документів для введення в експлуатацію. За результатами інспекції УАФ було виявлено низку недоліків, зокрема відсутність Акту відповідності технічним нормам, що є обов'язковим згідно з постановами Кабінету Міністрів України. Без цього документа стадіон не може бути допущений до офіційних матчів УПЛ.

Президент клубу Олександр Поворознюк підтвердив, що клуб не отримав дозволу на проведення домашніх матчів на новому стадіоні. Він зазначив, що всі листи з відмовою надійшли від УАФ та УПЛ, і це рішення є остаточним. У зв'язку з цим команда змушена проводити домашні матчі на резервних стадіонах.

Також, значну частину своїх домашніх поєдинків команда з Петрового була змушена грати на стадіонах своїх суперників.