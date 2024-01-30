У червоній сукні з екстремальним декольте: Дорофєєва викликала фурор у мережі гарячою фотосесією

Українська співачка Надя Дорофєєва влаштувала пожежу у мережі гарячою фотосесією, на якій вона постала у незвичному для себе та її прихильників образі. Такою ми не бачили артистку вже давно!
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.
Знаменититість вже давно має свій неповторний стиль, як у творчості, так і в одязі.
На сцені та у повсякденному житті артистка носить переважжно зручний одяг - джинси, широкі штани, футболки, худі та кросівки.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Однак до початку сольної кар’єри, коли вона була у дуеті "Время и Стекло", Дорофєєва одягала милі дівочі сукні, що завжди викликало захват у публіки.
Тож Дорофєєва вирішила поностальгувати за колишніми часами.
Так, виконавиця виклала у соцмережу серію світлин, від яких в її колег та прихильників "відпала щелепа".
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
Надя позувала перед об’єктивом у яскраво-червоній сукні з відвертим декольте, що підкреслював її бюст.
Образ вона доповнила червоною помадою, а волосся зробила з "мокрим ефектом".
Зірка пригадала, як раніше всі дівчата ходили на підборах.
За словами артистки, з часом все змінилося, і всі почали цінувати комфорт і більше приймати себе.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
"Буду відверта - іноді все ж хочеться побути леді, бо це якийсь миттєвий ефект перетворення. І всі такі одразу 0 огооо, вааау! Ось на фотосесії я прям кайфонула, а ще більше кайфонула після, коли зняла все це і вдягнула свої улюблені комфортні речі. Ось вам і трансформація жіночності", - зізналася Додо.
Юзери та колеги у захваті від такого перевтілення Наді.
Прихильники зазначили, що хотіли б бачити свого кумира у жіночих образах частіше.
Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
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