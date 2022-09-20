"Червоне горло" не лікують! Лікар розповіла, як насправді з цим впоратися

Якщо є біль у горлі

За словами медика, у дітей грудного віку все дуже просто, адже у них є грудне молоко, в якому більше лізоциму (антибактеріальний агент, фермент - що руйнує стінку бактерії).

Тому частіше прикладання до грудей, ефективніший спосіб подолати проблему, ніж хлорофіліпт на соску, лісобакт, йогс чи інші лікі, які швидше можуть викликати алергічну реакцію а ніж полікувати.

У дітей на штучному вигодовуванні, можна застосовувати препарати ібупрофену та парацетамолу з метою знеболення.

Як же зрозуміти, що в малюка все-таки болить горло?

Проявом може бути - відмова від їжі, неспокій, капризність, покашлювання.

У дітей старше 4 років і дорослих можна застосовувати медикаментозні препарати на основі бензидаміну, також добре підійдуть льодяники, морозиво і велика кількість води.

Причиною болю в горлі може бути безліч інфекцій, одна з них може бути викликана бактерією - стрептококом, яку можна визначити швидкісним стреп-тестом, і яка потребує іншого виду лікування.

Головне вчасно звернутись до лікаря, щоб правильно обрати тактику.