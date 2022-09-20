"Червоне горло" не лікують! Лікар розповіла, як насправді з цим впоратися

"Червоне горло" - це колір слизової оболонки, а не симптом, а от симптомом буде біль в горлі. Саме тому колір слизової оболонки медики не лікують і скарги "у нас червоне горло" на прийомі не вважаються показанням для призначення лікування.
Про це розповіла педіатр Лариса Ковальчук.
За словами медика, у дітей грудного віку все дуже просто, адже у них є грудне молоко, в якому більше лізоциму (антибактеріальний агент, фермент - що руйнує стінку бактерії).
Тому частіше прикладання до грудей, ефективніший спосіб подолати проблему, ніж хлорофіліпт на соску, лісобакт, йогс чи інші лікі, які швидше можуть викликати алергічну реакцію а ніж полікувати.
У дітей на штучному вигодовуванні, можна застосовувати препарати ібупрофену та парацетамолу з метою знеболення.
Проявом може бути - відмова від їжі, неспокій, капризність, покашлювання.
У дітей старше 4 років і дорослих можна застосовувати медикаментозні препарати на основі бензидаміну, також добре підійдуть льодяники, морозиво і велика кількість води.
Причиною болю в горлі може бути безліч інфекцій, одна з них може бути викликана бактерією - стрептококом, яку можна визначити швидкісним стреп-тестом, і яка потребує іншого виду лікування.
Головне вчасно звернутись до лікаря, щоб правильно обрати тактику.
Раніше ми писали, як не можна лікувати ГРВІ, щоб не нашкодити.
Також лікар назвала популярні ліки, які взагалі не працюють.