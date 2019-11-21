Черви в ванной и грязь: в Днепре обнаружили "детей-маугли" в квартире (фото)

В Днепре полиция обнаружила в квартире двоих детей пяти и полутора лет, которые проживали в жутких условиях. В жилище не было холодильника, мебели, а туалет находился в ужасном состоянии. "Копы" приехали на вызов в квартиру по звонку мужчины, гражданская жена которого является матерью малолетних девочек.

Когда патрульные прибыли на вызов, обнаружили малышей в нечеловеческих условиях.

"Дети были грязные, заброшенные и голодные. Для сна у них было одна кровать на двоих с грязным бельем. Полицейские сразу вызвали на место ювенальную превенцию Шевченковского отделения полиции. Инспекторы составили на родителей соответствующие административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. Было принято решение отправить детей в больницу", - написали на странице полиции Днепропетровской области в Facebook.

Санузел в квартире был в жутком состоянии (facebook.com/dnipropolice)

Женщина призналась, что устроила разгром в квартире во время ссоры с гражданским мужем.

В Днепре жили дети-"маугли" (facebook.com/dnipropolice)