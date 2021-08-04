Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами, которые собирали в лесу недалеко от села Селятин в Вижницком районе. В результате все пятеро были госпитализированы.
Об этом 4 августа передали в пресс-службе ГСЧС в Черновицкой области.
Сообщается, что пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - отравление грибами.
Состояние пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения в городе Путила медики оценивают как средней тяжести.
Все пострадавшие участники "тихой охоты" - жители города Новоднестровск Днестровского района. Дети - 2008 года рождения.
Спасатели рассказали, что после того, как дары леса были приготовлены и съедены, через некоторое время самочувствие любителей грибов ухудшилось. Граждане сами обратились в больницу.
Какими именно они отравились грибами - не уточняется.
Напомним, ранее мы писали о том, как не перепутать съедобные грибы с ядовитыми и что делать, если отравились.
Также сообщалось, что перед этим под Черниговом грибами отравились четверо детей, и двое из них скончались.