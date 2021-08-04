Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами

Сообщается, что пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - отравление грибами.

Состояние пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения в городе Путила медики оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие участники "тихой охоты" - жители города Новоднестровск Днестровского района. Дети - 2008 года рождения.

Спасатели рассказали, что после того, как дары леса были приготовлены и съедены, через некоторое время самочувствие любителей грибов ухудшилось. Граждане сами обратились в больницу.

Какими именно они отравились грибами - не уточняется.