UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами

Автор: Владимир Костырин

Под Черновцами трое взрослых и двое детей отравились грибами, которые собирали в лесу недалеко от села Селятин в Вижницком районе. В результате все пятеро были госпитализированы.

Об этом 4 августа передали в пресс-службе ГСЧС в Черновицкой области.

Сообщается, что пострадавшим был поставлен предварительный диагноз - отравление грибами.

Состояние пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения в городе Путила медики оценивают как средней тяжести.

Все пострадавшие участники "тихой охоты" - жители города Новоднестровск Днестровского района. Дети - 2008 года рождения.

Спасатели рассказали, что после того, как дары леса были приготовлены и съедены, через некоторое время самочувствие любителей грибов ухудшилось. Граждане сами обратились в больницу.

Какими именно они отравились грибами - не уточняется.

Напомним, ранее мы писали о том, как не перепутать съедобные грибы с ядовитыми и что делать, если отравились.

Также сообщалось, что перед этим под Черниговом грибами отравились четверо детей, и двое из них скончались.

Читайте РБК-Украина в Google News
отравлениеГСЧСспасателиЧерновицкая область