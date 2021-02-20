Под Черновцами пьяный глава волонтерской организации "перепутал" скорую с такси (видео)

Сообщается, что "отличился" глава общественно-волонтерской организации "Щедро" в городе Заставна.

Уже по прибытию на место работники "экстренки" поняли, что вызов ложный, и никакой 32-летней женщины в положении, которой требовалась медпомощь, тут нет. Вместо этого их ждал мужчина в состоянии алкогольного опьянения, который потребовал отвезти его с пьяной компанией домой.

На возмущения медиков - мол, зачем было обманывать, "благодетель" обвинил работников "скорой" в хамстве, предлагал заплатить за услуги такси в 2-3 раза дороже, а после отказа стал угрожать им увольнением, используя свои связи и возможности.

"Потому что ты со мной поспорил. Ты не знаешь, кто я... Я завтра позвоню твоему (начальнику) и послушаю, что он мне скажет. Поверь мне, что ты не будешь работать через три дня... Мне в Заставной никто не хамил! И этот человек не будет хамить! Завтра тебя не будет на работе... Я сделаю все, чтобы тебя не было!" - рассказывал мужчина медикам "скорой".

Видео: Под Черновцами руководитель волонтерской организации "перепутал" скорую с такси

Позже стало известно, что волонтер - Анатолий Дронь - извинился за свою выходку перед медработниками, друзьями и родными. Он записал на видео объяснения, пишет "Буковина Онлайн".

В свою очередь сотрудники "экстренки" также рассказали, что не держат обиды на мужчину, который активно занимался волонтерской деятельностью, и до сих пор не попадал в подобные неприятные истории.

Видео: Волонтер извинился за пьяную выходку со "скорой помощью"