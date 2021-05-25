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Под Черновцами подрались две молодые женщины: у одной из них случился выкидыш

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Черновцы, Вторник 25 мая 2021 15:21
Под Черновцами подрались две молодые женщины: у одной из них случился выкидыш Под Черновцами подрались две молодые женщины (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Под Черновцами две молодые соседки сначала повздорили, а потом подрались. На следующий день одну из участниц конфликта экстренно госпитализировали в больницу с подозрением на выкидыш.

Детали рассказали в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

В понедельник вечером, 24 мая, в полицию позвонил работник Сторожинецкой районной больницы и сообщил, что врачи госпитализировали 18-летнюю жительницу села Верхние Петровцы с предварительным диагнозом "маточное кровотечение".

Пациентка рассказала медикам, что накануне получила травму в результате конфликта со своей соседкой, что и могло стать причиной выкидыша.

Следователи выяснили, что накануне между 18-летней и 29-летней соседками возник конфликт на почве личных отношений. Сначала женщины просто ругались, а потом старшая толкнула младшую и та ударилась об деревянный стул.

Через день у нее началось кровотечение и родные вызвали скорую медицинскую помощь. Врачи госпитализировали женщину в гинекологическое отделение районной больницы, где диагностировали "неклинический выкидыш на 10-11 неделе беременности".

По данному факту следователи полиции начали криминальное расследование по статье ч. 1 ст. 128 (Неосторожное тяжелое или средней тяжести телесное повреждение) КК Украины.

На данный момент назначены несколько экспертиз, которые должны установить причину кровотечения, которая привела к выкидышу. Данные о нанесении телесных повреждений внесены в реестр, проводится следствие.

Напомним, ранее мы писали о том, что под Киевом выпускница школы избила девочку-подростка.

А также рассказывали о том, что в Одессе таксист сцепился с пассажиром и эпичная драка попала на видео.

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