Под Черновцами мужчина погиб под экскаватором: все детали

Под Черновцами экскаватор задавил мужчину. Наезд на погибшего совершил его напарник, который сидел за рулем, когда тот проверял исправность механизмов машины. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции области в воскресенье, 6 октября.

Как сообщается, инцидент произошел 5 октября в Кельменецком районе. В результате наезда погиб 45-летний местный житель.

"Дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим произошло 5 октября на берегу реки Днестр в селе Вороновица. Во время чистки берега Днестра 62-летний водитель экскаватора совершил наезд на своего 45-летнего партнера, который в это время проверял исправность узлов и агрегатов. От полученных травм, несовместимых с жизнью, потерпевший скончался на месте", - говорится в сообщении.

Под Черновцами экскаватор задавил мужчину (фото: cv.npu.gov.ua)

Правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения об аварии по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

В данный момент следователи проводят досудебное расследование, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

Напомним, что ранее в Черниговской области погиб военнослужащий.