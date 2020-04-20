В Черновцах умер 20-летний парень: подозревают коронавирус

Коронавирус в Украине (Коллаж РБК-Украина)

На Буковине погиб 20-летний парень с подозрением на коронавирус, его брат - в тяжелом состоянии

Коронавирус в Украине был диагностирован у 5710 человек. С начала эпидемии от COVID-19 скончались 151 человек, а выздоровели более 350 пациентов. Количество зараженных во всем мире приближается к отметке в два с половиной миллиона человек, погибло – более 165 тысяч пациентов, выздоровело – более 600 тысяч человек.

За последние сутки в Украине от коронавируса погибло 10 человек, из них 4 пациента – в Черновицкой области. Как сообщили в Черновицкой областной государственной администрации, среди умерших – 20-летний парень. У него были все симптомы коронавируса, но анализы на данный момент еще находятся в лаборатории.

"За последние сутки в медицинских заведениях Буковины умерли четверо пациентов: двое в областной больнице и по одному в Черновицкой городской больнице №1 и Сторожинецкой ЦРБ", - говорится в сообщении.

20-летний пациент был родом из села Иживцы, он скончался в Сторожинецкой ЦРБ в 5 часов утра. В медицинском учреждении находится его старший брат. 27-летний парень, по словам медиков, в очень тяжелом состоянии.

"Результатов диагностики остальных троих людей пока что ожидают. У больных была двухсторонняя пневмония. У двух больных была также гипертония", - отметили в ОГА и сообщили, что еще один пациент – мужчина 1948 года рождения, у которого был цирроз печени.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине ожидают сильную вспышку коронавируса и медики назвали дату.