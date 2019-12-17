В Черновцах учительница издевалась над первоклассниками и заставляла держать в секрете (видео)

Учительница издевалась над учениками в Черновцах в школе №6, и после многочисленных обращений родителей относительно буллинга объяснить свое поведение отказалась, а просто написала заявление об увольнении. Об этом говорится в сюжете "5 канала".

Отмечается, что про непедагогические методы учительницы с почти 40-летним стажем знали давно. Начальник управления образования черновицкого горсовета Сергей Мартынюк удивлялся, почему жалобы на травлю учеников младших классов появились только сейчас, а не раньше.

Чиновник также высказал мнение, что учительница могла "выгореть" и ей "пришло время отдыхать".

Родители забили тревогу после того, как в октябре один из первоклассников пришел домой с гематомой на голове. Мальчик рассказал маме, что его ударила учительница Татьяна Филип на уроке.

Учительница издевалась над учениками в Черновцах, а когда вспыхнул скандал - просто уволилась (Фото: скриншот)

"Ребенок разговаривал на уроке с соседним мальчиком за партой. Она подошла, и начала кричать: "Выходи из класса, ты нам не нужен, меняй школу". И она потянула его за партой, в связи с чем он ударился головой об угол парты возле виска", - говорит мама пострадавшего школьника Даниэла Мигай.

Женщина добавила, что после этого учительница замяла инцидент, однако устраивать травлю не перестала.

"Она в классе запрещала всем детям в классе говорить об этом, что мол это секрет класса, как выяснилось потом", - рассказала она.

После этого родители учеников собрались и решили объявить о недоверии скандальной учительнице. Директор школы попросил у нее объяснений, но в ответ получил просто написанное заявление об увольнении по собственному желанию.

Как рассказали в местном управлении образования, предыдущие факты буллинга со стороны учительницы оставались "на уровне школы", а от родителей чиновники просто жалоб и обращений до этого не получали.

Видео: Учительница издевалась над учениками в Черновцах