В Черновцах толпа подростков издевалась над девочкой: прохожие не вмешивались (видео)

В Черновцах девочка-подросток издевалась над школьницей (Фото: коллаж РБК-Украина)

В Черновцах произошел случай буллинга

В Черновцах подростки устроили массовую "экзекуцию" над школьницей, а проходящие мимо взрослые игнорировали издевательство над девочкой. В ситуацию в конце-концов вмешалась одна неравнодушная женщина, которая не стала мириться с травлей ребенка. Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице сообщества "СтопХам Буковина".

Женщина с ником Natali Sky рассказала, что на днях вечером в районе жилкомплекса "Водограй" услышала громкий разговор подростков, которые спрятались за стену дома.

В окружении 10-15 ребят у стены стояла испуганная и заплаканная девочка, над которой нависла ее обидчица, требовала стать на колени, просить прощения и грозилась побить.

Женщина поспешила на помощь и достала телефон, чтобы зафиксировать инцидент на видео.

"Увидев, что я остановилась, подростки соучастники начали перешептываться и понемногу отходить назад. То, что я услышала до того, как включил камеру телефона, звучал так: "Ты сейчас будешь на колени и будешь просить у меня прощения, ты меня услышала, с*ка?", - говорится в публикации.

Буллинг в Черновцах - девочка издевалась над школьницей (Фото: facebook.com/groups/stop.ham.buk)

Как выяснилось, жертвой буллинга была ученица школы №27 Анастасия Завадская. Ее на глазах собравшихся подростков унижала 8-классница из той же школы Валерия Дубкова.



"У меня вопрос. Почему никто не подошел? Почему люди, которые проходили там до меня (а этот инцидент уже длился полчаса) не подошли? Почему?

Я не знаю, что было с Настей, если бы я не подошла? Насколько еще она была бы унижена, избитая, и растоптана", - возмущается женщина.

Буллинг в Черновцах - девочка издевалась над школьницей (Видео: facebook.com/groups/stop.ham.buk)

Отметим, что на кадрах видно, как девочка пытается объяснить причину своего поведения - мол, она наказывала школьницу за то то, что та якобы обидела другого ребенка.

Автор ролика потребовала руководство школы отреагировать на инцидент и пообщаться с ученицами и родителями.

"И еще, люди, не будьте равнодушными. Не проходите не реагируя на такие случаи. Кто, как не мы, может спасти наших детей?" - призвала женщина.

Пользователи сети живо отреагировали на инцидент и также негодуют, что другие не обращали внимание на происходящее. Они благодарят женщину на то, что вмешалась, а причиной такого отношения между подростками называют плохое воспитание.

У меня мурашки по коже... Ты смотри, что вытворяет эта малышня;

Это надо не в интернет, а в полицию, чтобы возбудили уголовное дело за угрозы и издевательство, тогда будет ей понятно, а так это ее не научит - люди, не будте равнодушны к таким инцидентам, потому что потом будет поздно;

Это типичный буллинг. Молодец, что защитили девушку и сняли видео. Хотелось бы, чтобы с этими подростками провели работу и они никогда больше не участвовали в подобных "травлях". Для этого есть полиция, школа, родители. Молчаливые свидетели буллинга тоже являются участниками, увы;

Автор молодец, и правильно сделала, что обнародовала. Город должен знать своих "героев" в лицо и по имени. Если полиция не может найти на "это" управу, то люди найдут. Пусть не ждут такие как она, что если они это делают за угла, то им это сойдет с рук! Позорище родителям, которые воспитали до 8 класса монстра! Ты смотри, что она себе позволяет! А что дальше будет? В колонию таких надо, на исправительные работы, чтобы знали цену за такое! И учителя в этом не виноваты. В одной школе не учат оскорблять, унижать или бить. Все идет из семьи!

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно киевского школьника, который издевался над другим, наказали за буллинг и назначили наказание в виде года условно, а родителям придется выплатить штраф 100 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что в Киеве в школе произошел скандал из-за погибшего ученика. Близкие школьника считают, что он погиб из-за жуткого давления в школе.